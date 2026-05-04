Tomāti un aukstums: kā nosargāt ražu, kad ārā gaisa temperatūra vēl svārstās?
Tomāti ir siltummīļi, tāpēc straujš, bet pat neliels gaisa temperatūras pazeminājums var būtiski ietekmēt to augšanu un ražu. Ir svarīgi atpazīt pirmos “nosalšanas” signālus un zināt, kā rīkoties gan pavasara dēstu laikā, gan rudenī, kad uz ceriem vēl gozējas negatavi augļi.
Cik lielu aukstumu tomāti spēj izturēt?
Tomāti ir ļoti jutīgi pret vēsumu. Lūk, kritiskās temperatūras robežas!
Augsne
: Tomātu sēklas nedīgst, ja augsnes temperatūra ir zem 10°C.
Dēsti
: Jaunie stādi sāk ciest, ja gaisa temperatūra nokrītas zem 15°C.
Augļu ražošana
: Lielākā daļa šķirņu pārtrauc ražot augļus, ja temperatūra pastāvīgi ir zemāka par 13°C.