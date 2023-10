Cik racionāli ir veikt iepirkumus transportlīdzekļiem, apģērbam, kad VUGD trūkst personāla? Ieteikt







Cik racionāli ir veikt iepirkumus VUGD transportlīdzekļu nomaiņai par 160 miljoniem, apģērbu nomaiņai par n-tajiem miljoniem apstākļos, kad trūkst ugunsdzēsēju glābēju neadekvātā atalgojuma dēļ? Šādu jautājumu TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītājs uzdod Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšniekam Mārtiņam Baltmanim.

“Tās ir dažādas programmas, no kā tas tiek finansēts. Atlīdzība mums ir bāzes budžetā, savukārt transportlīdzekļi tiek iegādāti no 74. resora, kas ir pārdalīti līdzekļi, un tie var būt investēti tikai infrastruktūrā vai aprīkojumā. Mēs varam teikt, tas ir tāds trīs gadu projekts, tas noslēdzas un mēs iegādājamies 457 transporta vienības. Bāzē no tā mums nepaliek nekāds finansējums.

Attiecībā arī uz formas tērpiem mēs tos iegādājamies no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas ir vienreizēja viena gada budžeta programma. Šogad ieplānojot mēs nevaram to īstenot nākošgad. Atlīdzība ir jāplāno bāzē, tā ir jāieliek mūsu bāzes budžetā. Skatītāja pieminētie finansējuma avoti nekādā veidā nevar tikt novirzīti atlīdzībai,” skaidro Baltmanis.