"Ir tāda iekšējā sajūta, ka mēs viņu atradīsim!" "Bezvēsts.lv" pārstāve par to, cik reāli ir atrast pazudušu cilvēku pēc tik ilga laika







Jau pagājušas teju divas nedēļas kopš pazudušās Annas Jansones, kuras četrus mēnešus vecā meita bez dzīvības pazīmēm tika atrasta mežā novietotā automašīnā, meklēšanas, taču sievieti joprojām nav izdevies atrast. Kādas ir ticamākās versijas, kas ir noticis?

TV24 raidījumā “Uz līnijas” biedrības “Bezvēsts.lv” pārstāve, kinologu grupas vadītāja, Irina Brūniņa saka, ka par dažādām versijām var diskutēt tikai tad, kad ir pieejams pietiekams un ticams informācijas daudzums.

“Šobrīd mēs nevaram runāt ne par vienu informācijas sastāvdaļu kā patiesu, kamēr cilvēks nav atrasts dzīvs vai arī nedzīvs. Mēs nevaram zināt un nevaram arī noskaidrot, kas precīzi ir noticis,” viņa skaidro.

Brūniņa uzsver, ka būtu nepareizi un nekorekti teikt, piemēram, ka persona ir izdarījusi pašnāvību. Iespējams, tā ir patiesība, ka viņa to gribēja darīt, ka viņai bija nosliece uz to, viņa jau mēģinājusi to darīt, bet varbūt tā nav. Viņasprāt, tā ir liela atbildība uzņemties izdarīt šādus secinājumus.

“Interneta plaši runā arī par iespējamo vīra vainu. To mēs arī nevaram pateikt, jo darbojas nevainības prezumpcija. Un tas ir policijas darbs noskaidrot, kas ir noticis,” biedrības pārstāve uzsver.

Viņa norāda, ka biedrības darbs ir meklēt cilvēku, izmantojot savas zināšanas un prasmes, nevis tiesāt radiniekus vai sniegt savas versijas: “Mēs esam meklētāji. Mūsu darbs ir sameklēt cilvēku neatkarīgi no tā, kā viņš pazuda, neatkarīgi no tā, kas viņam varbūt palīdzēja pazust.

Jautāta, cik reāli pēc tik ilga laika ir cilvēku atrast, Brūniņa atbild, ka, piemēram, ir izdevies atrast cilvēku, kurš nedēļu dzīvojis mežā. Tādas situācijas Latvijā ir bijušas.

Šajā konkrētajā gadījumā, viņasprāt, sieviete tiks atrasta: "Es domāju, ka mēs atradīsim viņu. Ir tāda iekšējā sajūta, ka mēs viņu atradīsim. Jautājums ir tikai par laiku."













Annas Jansones fotogrāfijas

Jau vēstīts, ka Tturpinot meklēt pazudušo Annu Jansoni, kuras četrus mēnešus vecā meita bez dzīvības pazīmēm tika atrasta mežā novietotā automašīnā, Valsts policija (VP) aicina ziņot par Lielā Ķemeru tīreļa purva apkaimē redzētām antifrīza pudelēm.

VP aicina iedzīvotājus, kuri dodas uz meža masīvu Jelgavas novada Valgundes pagastā, Lielā Ķemeru tīreļa purva apkaimē, pie šosejas P101, starp Liepājas šoseju un Ventspils šoseju, pievērst uzmanību, vai šajā vietā neatrodas viena litra tilpuma antifrīza pudeles baltā krāsā.

Iepriekš tika noskaidrots, ka pirms pazušanas Jansone šādu pudeli iegādājusies un, iespējams, tā bijusi viņai līdzi.

VP aicina atsaukties iedzīvotājus ar videoreģistratoru ierakstiem, kuri šā gada 1.novembrī no plkst.11 līdz 17 brauca pa autoceļu P101 Kalnciems-Kūdra. Tiek meklēti ieraksti no videoreģistratoriem transportlīdzekļos, kas minētajā laikā pārvietojās starp Liepājas šoseju (A9), apdzīvotu vietu Kaļķis, un Ventspils šoseju (A10), apdzīvotu vietu Kūdra.

Valsts policija aģentūru LETA informē, ka Jansones meklēšanas pasākumi turpinās, un viņa pagaidām nav atrasta.

Iedzīvotāji aicināti sazināties ar VP, zvanot pa tālruņa numuru 67 086 678 vai 110, vai arī rakstot e-pastā “[email protected]”.

1989.gadā dzimusī Jansone ar šogad pasaulē nākušo meitu Luīzi Evertovsku 1.novembra rītā ap plkst.9 izgāja no savas dzīves vietas Rīgā, Pētersalas ielā.

Saņemot informāciju par mātes un meitas bezvēsts prombūtni, policija nekavējoties personas izsludināja meklēšanā un sāka plašus meklēšanas pasākumus.

Tajā pašā dienā pārbaudītas adreses, kur sieviete ar bērnu varētu uzturēties, kā arī pārmeklēta apkārtne. Policisti noskaidroja, ka 1.novembra rītā sieviete ar bērnu pametusi savu dzīvesvietu ar nomas automašīnu.

2.novembrī, turpinot meklēšanas pasākumus, meža masīvā Jelgavas novadā, Valgundes pagastā policijas darbinieki atrada minēto nomas automašīnu “Toyota Corolla”, kuras salonā atradās miris minētais zīdainis.