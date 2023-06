“Cik tev naudas vajag no vīrieša, ar kuru tu pat neesi bijusi uz randiņu?” Jānis sašutis par to, kā mūsdienās notiek iepazīšanās Ieteikt







Jānis Riņķis – sabiedrisko attiecību speciālists un fotogrāfs, brīvs vīrietis – savā “Facebook” profilā dalījies ar kādu personisku stāstu par iepazīšanos internetā.

Pie ieraksta viņš norāda: “Draugi! Šis jums ir jāredz. (Visas dāmas, kuras domā līdzīgi tai, kas šajā sarakstē, varat droši “atdraudzēties” no manis.)”

Ieraksta autors publiskojis vairākus ekrānuzņēmumus, kuros redzama viņa sarakste ar kādu internetā iepazītu sievieti, kura lūdz viņam aizskaitīt naudu, jo viņai nepatīk “tādi veči”, kuri nedāvina ziedus un neko nepērk meitenei. Acīmredzot, naudas ieskaitījums pirms pirmā randiņa ir veids, kā pārliecināties par potenciālā mīļotā skopumu vai dāsnumu.

Zemāk ekrānuzņēmumi no sarakstes:

Pie ieraksta lasāmi daudzi komentāri par šo situāciju. Ieskatāmies dažos!

– Tad jau Tu man arī varētu ieskaitīt naudu, jo esam tak FB draugi … pēc pāris gadiem svinēsim draudzības kuro tur gadu jubileju… principā mums ir nopietnas attiecības.

– Sievietes nekad nepiedos patieso nodomu atsegšanu.

– Es kā sieviete par šo diskusiju varu pateikt vienu viņai – EJ STRĀDĀT!!!!! Teikt, ka uz haļavu grib dzīvot, ir maz. Saukt par prostitūtu es arī nesaukšu. Es teikšu savādāk – vienkārši bezgala tizla sieviete. Cita vārda man nav. Es saprotu, ka dzīvē var būt visādi. Zaudēja darbu, slimība ilgstoša, kaut kas vēl. Nu gadās visādi. Bet uz jautājumu, vai strādā, pateikt, ka vienkārši nē (nu, vienkārši nestrādā, ar domu “priekš kam”)…. Kā var nebūt kauns to vispār teikt. Man 32, man pašai no sevis kauns, ka es nekur tālāk īsti neesmu līdz šim tikusi kā strādāt kāda labā. Lai gan man ne viena vien draudzene un ne tikai saka, ka meitenei tas, ko daru, jau ir daudz. Nu es no sevis vienkārši prasu ļoti daudz. Man 18, 19 gados jau bija “strjomna”, ka nevaru atrast pastāvīgu darbu.

– Es kā divu dēlu māte varu apliecināt, ka šādas bezsmadzeņu būtnes pēdējās desmitgadēs ir strauji “savairojušās”. Īstenībā ļoti skumji.

– To “ņirgājies” viņa tiešām uztvēra. Raksti meitenei tik garus teikumus, ar tik daudz vārdiem, kur pietiktu ar vienu vienīgu bankas pārskaitījumu. Bet ja nopietni – nu tak nevar būt! Neredzētu – neticētu!