Klimata pārmaiņas var kļūt par iespēju Latvijas ekonomikai
LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore un Pasaules Enerģijas padome Latvijas prezidente Olga Bogdanova TV24 raidījumā “Klimata balss” komentēja klimata pārmaiņu ietekmi un Latvijas iespējas attīstīt ilgtspējīgu ekonomiku. Viņa uzsvēra, ka klimata jautājumi Latvijai ir svarīgi ne tikai vides, bet arī ekonomisko ieguvumu dēļ.
O. Bogdanova norādīja, ka grūti būtu nepiekrist tam, ka cilvēku rīcība un ikdienas paradumi atstāj ietekmi uz klimatu. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka Latvijai ir īpaša interese aktīvi strādāt ar klimata politikas jautājumiem.
Viņa skaidroja, ka klimata pārmaiņas lielā mērā izraisa fosilo resursu izmantošana, savukārt Latvija pati fosilos resursus neražo, bet galvenokārt importē un patērē.
Viņaprāt, tas ļautu ne tikai mazināt atkarību no importa, bet arī veicināt ekonomikas izaugsmi, radīt labi apmaksātas darba vietas un stiprināt Latvijas pašpietiekamību.
