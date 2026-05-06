16:07, 6. maijs 2026
LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore un Pasaules Enerģijas padome Latvijas prezidente Olga Bogdanova TV24 raidījumā “Klimata balss” komentēja klimata pārmaiņu ietekmi un Latvijas iespējas attīstīt ilgtspējīgu ekonomiku. Viņa uzsvēra, ka klimata jautājumi Latvijai ir svarīgi ne tikai vides, bet arī ekonomisko ieguvumu dēļ.

O. Bogdanova norādīja, ka grūti būtu nepiekrist tam, ka cilvēku rīcība un ikdienas paradumi atstāj ietekmi uz klimatu. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka Latvijai ir īpaša interese aktīvi strādāt ar klimata politikas jautājumiem.

Viņa skaidroja, ka klimata pārmaiņas lielā mērā izraisa fosilo resursu izmantošana, savukārt Latvija pati fosilos resursus neražo, bet galvenokārt importē un patērē.

“Šī ir iespēja mums izmantot mūsu ļoti bagātos ilgtspējīgos resursus un sākt ražot šeit uz vietas,” uzsvēra O. Bogdanova.

Viņaprāt, tas ļautu ne tikai mazināt atkarību no importa, bet arī veicināt ekonomikas izaugsmi, radīt labi apmaksātas darba vietas un stiprināt Latvijas pašpietiekamību.

Pilnu sarunu raidījumā “Klimata balss” par klimatneitralitāti, skatieties pirmdien, 11. maijā plkst. 20.30.

Raidījums “Klimata balss” skatāms TV24 ēterā pirmdienās plkst. 20.30 ar atkārtojumiem otrdienās plkst. 12.30 un svētdienās plkst. 16.00.

Projektu “Klimata balss” finansiāli atbalsta Emisiju kvotu izsolīšanas instruments.

