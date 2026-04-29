Katrs ceturtais hektārs dabai – šādi tiek apsaimniekoti Latvijas valsts meži 0
Par mežu nozīmi klimata bilancē un dabas aizsardzībā TV24 raidījumā “Klimata balss” stāsta AS Latvijas valsts meži integrētās plānošanas izpilddirektors Aigars Dudelis, uzsverot, ka uzņēmuma apsaimniekotajos mežos CO2 piesaiste ilgstoši pārsniedz emisijas un ievērojama daļa teritoriju tiek atvēlēta dabai.
A. Dudelis skaidro, ka klimata kontekstā būtisks ir kopējais mežu pieaugums, jo tas tieši saistīts ar CO2 piesaisti, savukārt nocirstais apjoms veido emisijas.
Kā uzsvēra eksperts, pēdējo 20 gadu laikā Latvijas valsts mežos nav bijis neviena gada, kad emisijas pārsniegtu piesaisti – tā vienmēr bijusi lielāka.
Runājot par citām mežu vērtībām, viņš norādīja, ka uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās būtiska daļa tiek atvēlēta dabas aizsardzībai. Aptuveni katrs ceturtais hektārs jeb 25% meža zemes ir paredzēts tikai dabai.
No šī apjoma 10% ir likumā noteiktās aizsargājamās teritorijas, savukārt pārējo daļu veido paša uzņēmuma brīvprātīgi izveidotās dabas aizsardzības platības.
