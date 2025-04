“Cilvēki, kuri to saka, – jūs esat idioti!” Rajevs kategoriski iebilst pret ES tuvināšanos Ķīnai, kad ASV sākusi muitas tarifu karus Ieteikt







“Eiropiešiem un Ukrainai beidzot ir jāsaprot, kur ir galvenā ASV problēma. Un tas ir tas, kas ir galvenais ASV pretinieks,” tā savu komentāru par ASV muitas tarifiem TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” iesāka teikt NBS rezerves pulkvedis un 14. Saeimas deputāts Igors Rajevs (frakcijām nepiederošs). “Galvenais trieciens, ko ASV mēģināja izdarīt un joprojām mēģina izdarīt, protams, ir Ķīna,” uzsvēra viņš.

“Domāju, ka tas nav ne pirmais, ne pēdējais mēģinājums ar tarifu palīdzību ietekmēt citas valstis. Atgādināšu, ka tas pats bija izdarīts, man liekas, Niksona laikā, un toreiz galvenais ASV konkurents – šinī gadījumā pretinieks – bija Japāna, jo toreiz Japānas iekšzemes koproduks (IKP) auga ārkārtīgi straujā tempā. Japāna ļoti strauji industralizējās, ka ar savu straujo attīstības tempu un eksportu sāka ietekmēt ASV domenanci,” sacīja Rajevs. “Attiecīgi ieviešot tarifus un citus mehānismus, ASV mākslīgi kavēja Japānas attīstību, kā rezultātā Japānas attīstība nobremzējās,” piebilda viņš.

Līdz ar to Rajevs uzskata, ka tagad ar Ķīnu un ASV notiekot tas pats.

“Ar globalizāciju visas ražotnes aizgāja uz Ķīnu. Un ar ko beigsies šis karš starp ērgli un pūķi, to mēs šobrīd nezinām. Bet ir skaidrs, ka šeit ne viens, ne otrs negribēs piekāpties. Vai Tramps ieviesīs 225% tarifus, to es nezinu… Bet es garantētu, ka kaut kas tamlīdzīgs notiks. Šeit viena vai otra puse zaudēs. Tas ir absolūti skaidrs! Jo kompromiss starp šīm divām valstīm ir ļoti grūti sasniedzams – patiesībā grūtāk nekā miera izlīgums starp Ukrainu un Krieviju, pēc manām domām, jo šeit ir divi ļoti ambiciozi līderi, kuri noteikti netaisās viens otram piekāpties,” komentēja NBS rezerves pulkvedsi Rajevs TV24 raidījumā.

Turklāt Rajevs asi kritizēja to komentētāju un atsevišķu valstu viedokli, kuri uzskata, ka “Eiropas Savienībai vajag virzīties tuvāk Ķīnai”, lai ietekmētu ASV.

“Cienījamie cilvēki, kuri to saka, – jūs esat idioti! Tas ir pēdējais, ko ir nepieciešams darīt. Pirmais – ja jūs domājat, ka jūsu sadarbība ar Ķīnu un tuvināšanās Ķīnai kaut kā jums būtiski palīdzēs, tad uzprasiet Krievijai, cik liela ietekme uz to un tās politiku ir Ķīnai? Jūs gribat to pašu dabūt uz Eiropas Savienību? (…) Tāda politika ir ačgārna un pēdējais, ko mums šeit Eiropā šobrīd ir jādara,” brīdināja Rajevs, apspriežot ASV muitas tarifus, kā arī ASV un Ķīnas politiski ekonomiskās attiecības.

