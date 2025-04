Ziņa papildināta pulksten 21:27.

ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņojis, ka uz 90 dienām atliek paaugstināto muitas tarifu ieviešanu.

Visām valstīm, izņemot Ķīnu, tiek noteikta 10% liela pamatlikme.

“Pamatojoties uz Ķīnas izrādīto cieņas trūkumu pret pasaules tirgiem, es attiecīgi faktiski nekavējoties paaugstinu Amerikas Savienoto Valstu piemēroto tarifu Ķīnai līdz 125%,” paša sociālās saziņas vietnē “Truth Social” raksta Tramps.

Tikai dažas stundas iepriekš Tramps paziņoja par 104% likmes piemērošanu importam no Ķīnas. Pekina uz to reaģēja, piemērojot importam no ASV 84% likmi.

Baltā nama saimnieks norādīja, ka vairāk nekā 75 valstis līgušas uzsākt sarunas un ka viņš devis rīkojumu ieturēt 90 dienas ilgu “pauzi” un šī perioda laikā “faktiski tūlītēji” muitas likmi samazināt līdz 10%.

Pēc vairākas dienas ilgušās panikas pasaules biržās, ko izraisījis ASV paziņojums par paaugstinātu muitas tarifu piemērošanu gandrīz visiem Savienoto Valstu tirdzniecības partneriem, Volstrīta uz Trampa paziņojumu reaģējusi ar tūlītēju akciju kursa kāpumu.

