Andis Sīlis par ASV muitas tarifiem: “Visā Eiropā ir tāds diezgan depresīvs ekonomiskais noskaņojums” Ieteikt







“Tramps diezgan metodiski ir realizējis savus priekšvēlēšanu solījumus. Racionālais visā tajā ir, ka Amerikas budžets un tas milzīgais valsts parāds ir tāda labila situācija,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja arhitekts Andis Sīlis, kurš komentēja ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumu par muitas tarifu paaugstināšanu.

Reklāma Reklāma

“Ja tie cipari ir pareizi un tie tarifi nav gluži taisnīgi, tad viņš realizē to, ko saviem vēlētājiem ir solījis un dara to diezgan intensīvi, atraktīvi, uz ko mums visiem ir ko skatīties. Bet es arī nepiekrītu, ka mūs Latvijā tas neietekmēs. Manuprāt, pat ja tie 3%, kas dēļ tiem tarifiem varētu samazināties, visā Eiropā ir tāds diezgan depresīvs ekonomiskais noskaņojums. Tas attiecas uz pilnīgi visām globālās ekonomikas, tirdzniecības sastāvdaļām,” pauda viedokli arhitekts Sīlis par Trampa noteiktajiem ASV muitas tarifiem, tai skaitā Eiropas valstīm.

Sīlis turpināja komentēt: “Latvija ir tik maza, ka tā nav pašpietiekama. Latvija ir atkarīga no ārējiem tirgiem un visiem tiem noskaņojumiem… Un, pieņemsim, savā nozarē es jūtu to, ka vispār investēt tajā vietā, kur blakus ir kaut kāds plānprātīgs, ambiciozs un neprognozējams gudrinieks, kurš vēl ik pa brīdim runā par Suvalku koridoru, nu skaidrs, ka tas nav tā, ka baigi gribētos Latvijā plānot 20 vai 50 gadus uz priekšu un investēt kaut kādus miljonus. Plus vēl tagad tā kopējā ekonomiskā depresīvā noskaņa… Nu tas attieksies uz mums visiem diezgan nopietni, es prognozēju,” uzsvēra Sīlis TV24 raidījumā “Preses klubs”, komentējot ASV jaunos muitas tarifus un to ietekmi uz ekonomiku Eiropā un arīdzan Latvijā.

Jau vēstīts, ka ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien, 7.aprīlī, saglabāja stingru nostāju attiecībā uz ieviestajiem muitas tarifiem, lai arī to dēļ akciju biržās turpinās strauja lejusplīde, vēstīja LETA.

Ierakstā sociālajā tīklā “Truth Social” Tramps norāda, ka citas valstis “ir ļaunprātīgi izmantojušas vecās labās Savienotās Valstis!” “Mūsu iepriekšējie līderi ir vainīgi pie tā, ka ļāvuši, lai tas un vēl tik daudz kas cits notiktu ar mūsu valsti,” raksta Tramps, piebilstot: “Padarīsim Ameriku atkal dižu!”

Tramps uzsvēris, ka viņa ieviestie tarifi esot nepieciešami, lai no jauna līdzsvarotu globālo tirdzniecību un atjaunotu ražošanu iekšzemē. Viņš īpaši izcēlis Ķīnu “kā vislielāko izmantotāju no visiem” un kritizējis Pekinu, kas atbildot uz viņa ieviestajiem tarifiem, arī paaugstinājusi muitas tarifu ASV preču importam.

Tāpat Tramps aicinājis ASV Federālo rezervju sistēmu (FRS) samazināt bāzes procentlikmi. FRS vadītājs Džeroms Pauels piektdien brīdināja, ka tarifi varētu palielināt inflāciju, un norādīja, ka pirms turpmāku lēmumu pieņemšanas rūpīgi tiks izvērtēta pašreizējā situācija.

Sestdien, 5.aprīlī, stājās spēkā Trampa izsludinātie 10% muitas tarifi importam no visām ārvalstīm, izņemot Kanādu un Meksiku. Savukārt 7.aprīlī aptuveni 60 Savienoto Valstu tirdzniecības partneriem, tai skaitā Eiropas Savienībai (ES), Japānai un Ķīnai, tiks piemērotas vēl augstākas likmes. Ķīnai tiks piemērots 34% tarifs un ES 20% tarifs.

Šis ir līdz šim agresīvākais solis Trampa kareivīgajā tirdzniecības politikā.

Atbildot uz Vašingtonas noteiktajiem jaunajiem muitas tarifiem, Ķīna piektdien. 4.aprīlī, jau paziņoja, ka no 10.aprīļa piemēros papildu 34% muitas tarifu visu ASV preču importam.