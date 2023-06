Cilvēki neizprata, ka hokeja brīvdienā pazaudē 160 miljonus eiro, – “neizjuta to uz savas ādas” Ieteikt







Lēmums par brīvdienu, protams, ir nerimstošs prieks, – tāds pūlis bez brīvdienas laikam nebūtu bijis sveicēju rindās pie Brīvības pieminekļa. Bet no otras puses, vai cilvēki saprata, ka tie kā minimums 160 miljoni eiro IKP naudas, kura, ja ne ir pazaudēta, tad nopelnīsies tikai nākamajās dienās, vai cilvēki to salika kopā ar to, ka tā ir puse no, piemēram, veselībai nepieciešamās naudas šim gadam, kas ir 300 miljoni iero?

Šādu jautājumu uzdeva TV24 raidījuma “Ziņu top” vadītājs Ansis Bogustovs Aigaram Rostovskim, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentam.

“Es domāju, ka lielākā daļa nesalika šos faktus kopā, jo tie cilvēki tiešā veidā uz savas ādas šo neizjūt. Otrkārt, es nedomāju, ka cilvēku skaits darbdienā pie Brīvības pieminekļa būtu īpaši mazāks, varbūt par 3000-5000 mazāks,” uzskata Rostovskis.

Tā arī bija mana rekomendācija Saeimas priekšsēdētājam, kad viņš zvanīja, – Rostovskis viņam esot teicis, ka nevajag sludināt oficiālo brīvdienu.

Uzņēmumu līmenī tas viss izbalansētu, jo katrs atrisinātu to pēc iespējām. Tagad bija oficiāla brīvdiena, tas bija leģitīmas iemesls neiet uz darbu.

Ja, teiksim, būtu palikusi normāla diena, tad uzņēmums darba kolektīvos saskaņotu, vai var braukt uz Rīgu priecāties, vai nē.

