Inese Galante: “Ir tikai viena valoda, vienas zāles, ko saprot it visi. Valoda, kurai nevajag tulkojuma, – un tā ir mūzika.” Publicitātes foto

Cilvēkiem vajag laimes vitamīnu – saruna ar Latvijas operdīvu Inesi Galanti Ieteikt







Diāna Jance, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Ar Latvijas operdīvu Inesi Galanti “Kultūrzīmes” ir tikušās jau daudzas reizes, un katru no tām dziedātāja pārsteidz. Tas gan arī ir viens no viņas iemīļotākajiem vārdiem – pārsteigums. Festivāla “Summertime – aicina Inese Galante”, kas notiks no rītdienas, 10., līdz svētdienai, 13. augustam, priekšvakarā pārsteidz viņas neviltotais prieks un sajūsma par gaidāmajiem koncertiem un ļoti īpašajiem viesiem, par kuriem māksliniece runā kā par tuviem un mīļiem draugiem.

Šogad māksliniece īpaši aicina apmeklēt festivāla svētdienas konkursu, kurā uzstāsies jaunie un spožie Ineses Galantes talanti. Vairāk par koncertu programmu un to, kādēļ festivāls “Summertime – aicina Inese Galante” šogad izskanēs pēdējo reizi, māksliniece stāsta sarunā.

– Kāds bijis gads kopš iepriekšējā “Summertime”?

I. Galante: – Notiek daudz, un nekas jau nestāv uz vietas, bet ļoti žēl, ka viss pārklāts ar to, kas notiek kaimiņzemē, tas pārņēmis pārāk lielu iespaidu. Paldies dievam, ka bija beigusies pandēmija un atsākusies diezgan aktīva mākslinieku dzīve, bet tad nāca kas cits. Par to grūti nedomāt, no visas pasaules nāk ziņas, domas, pārdomas. Atceros, ko reiz stāstīja vecāki un vecvecāki. Festivālā “Summertime” vēlamies, lai klausītāji varētu atslēgties, piepildīties ar spēku un nepadoties. Visi taču zinām, ka zaudē tie, kuri padodas apstākļiem, visam, kas notiek visapkārt. Ja neesi apmierināts ar dzīvi, tā paiet tev garām. Šis ir laiks, kad optimisms ir īpaši vajadzīgs, mums visiem ir nepieciešama pārliecība, ka tiksim pāri visam grūtajam. Turklāt šī pārliecība ir nepieciešama visām paaudzēm, vecākajiem vieglumu var dot skaistas muzikālas atmiņas, viņu mazmazbērniem vajadzīgs kas pavisam cits, bet vieglums un smaids ir vajadzīgs visiem. Es ticu, ka saprāts, mīlestība un sirdis uzvarēs, tie iznīcinās ļaunumu.

Mēs, mākslinieki, cenšamies turpināt savu darbu, jau astoto gadu rīkojām konkursu “Ineses Galantes talanti”, gandrīz vienlaikus bija brīnišķīgi Ziemassvētku koncerti, turklāt visu šo laiku esam rīkojuši “Summertime” festivālu. Bijuši arī koncerti Austrijā, Vācijā, tomēr par gada lielāko pasākumu uzskatu gatavošanos festivālam.

– Kādi koncerti mūs gaida šogad?

– Jau ceturtdien (10. augustā) dzirdēsim mūsu slavenības, iemīļotos pianistus. Katrs no viņiem ir liela personība un slavenība; pat nespēju iedomāties, ka šāda līmeņa pianisti vēlētos spēlēt kopējā koncertā. Viņi spēlēs gan pa vienam, gan duetā un pat četratā, būs vēl citi pārsteigumi. Visi pieci ir ļoti profesionāli, katram sava seja, teikšana un vārds pasaulē. Kaut gan vēl ļoti jauni, viņi ārzemēs guvuši ievērību kā spil­gti un ļoti izcili mākslinieki. Andrejs Osokins, Reinis Zariņš un Daumants Liepiņš, kurš reiz “Ineses Galantes talantos” ieguva pirmo vietu. Atceros, jau toreiz paredzēju Daumantam lielu nākotni. Vēl būs princesīte Aurēlija Šimkus, par kuru reiz man teica – brālis ir liels un ļoti daudzsološs, bet – kāda viņam aug māsa! Koncertā būs brīnišķīga konkurence! Un tad vēl spēlēs mūsu laureāts, kuru šobrīd vēl nesaukšu vārdā, kaut gan droši vien publika to nojauš – lai tas ir vēl viens pārsteigums!

Nemaz nebija viegli pierunāt visus piecus uzstāties uz vienas skatuves, es to pat nosauktu par uzvaru. Viņiem visiem piemīt spoža fantāzija, es teiktu, ka koncerts būs kas ārpus neticamā. To var nosaukt par pavisam traku ideju, bet ar tiešām lielu enerģiju manai meitai Diānai izdevās panākt mākslinieku piekrišanu. Ceru, ka tas sagādās klausītājiem lielu baudījumu un prieku. Tas būs nepieredzēts notikums, ko līdzīgu var iedomāties popmūzikā, arī operā, bet pianistu vidū tas gan nav tik vienkārši! Katrs jau vēlas sevi parādīt, cik vien labi spēj, bet šādā salikumā tik tiešām būs nepārspējams notikums!

Nākamajā vakarā uzstāsies Balkānu ritmu karalis Shantel ar savu “The Bucovina Club Orkestar” no Vācijas. Shantel Latvijā jau ir pazīstams, līdz šim gan ļoti reti kāds mākslinieks uz mūsu skatuves uzstājies divus gadus pēc kārtas. Parasti iesakām, ka vajadzīga pauze, jo allaž vēlamies pārsteigt mūsu publiku, atvedot ko citu, jaunu, bet Shantel pagājušajā gadā saņēma milzīgu piekrišanu, turklāt būs cita programma. Cilvēkiem nepieciešams laimes vitamīns! Un Shantel to spēj radīt un dot mūsu apmeklētājiem. Pagājušajā gadā pati pieredzēju, cik azartiski cilvēki dejoja – kājas un rokas gāja pa gaisu, nevarēja nosēdēt mierā! Šis mūziķis ir cilvēks pasaule, kosmopolīts. Protams, arī šajā koncertā gaidāms pārsteigums, tas izskanēs kopā ar mūsu Latvijas māksliniekiem. Es nosaukšu tikai vienu vārdu – Daugaviete. Kad viņa uzstājas, čellistes klātbūtne un spēks apbur, viņas spēle ir tik sulīga! Izdomāta ļoti interesanta programma. Bet te nosaucu tikai vienu vārdu, to būs vairāki, un programma būs negaidīta!

– Jūs stāstāt, ka māk­slinieki teju vai sacenšas, lai brauktu uz “Summertime”, kāds ir šis pievilkšanas spēks?

– Tos, kas vēlējušies braukt atkal, ļoti aizrauj mūsu fantastiskā, zinošā un rafinētā publika. Arī mūsu Latvija – ēdieni, skaistums, elegance, cilvēki, visiem maniem uzaicinātajiem mūziķiem pie sirds bijis it viss!

Festivāla trešajā dienā būs divi koncerti – pirmais “Viva l’amore!”, kurā piedalos es un mani draugi. Kā pirmais – izcilais ukraiņu bass Aleksandru Cimbaļuks, kurš regulāri uzstājas uz starptautisko operas namu skatuvēm – Metropolitēna operā Ņujorkā, “La Scala” Milānā, Parīzes nacionālajā operā, Koventgārdenā un citur. Kā koncertmeistars viņu pavadīs mūsu laureāts Daumants Liepiņš. Būs arī Grēta Erhartere-Sargsjana, viešņa no Austrijas, kura kādreiz jau bijusi Latvijā. Arī vēl viens “Ineses Galantes talantu” laureāts, tenors Artjoms Safronovs, viņš jau vairākus gadus ļoti veiksmīgi dzied mūsu operā.

Vēlāk, vakarā, skanēs “Viva l`Italia!” ar Rafaelu Gvalaci, kurš džeza blūza žanrā ir viens no titulētākajiem itāļu mūziķiem. Unikāls dzirdi glāstošā itāļu valodas skanējuma, mākslinieka harismas un melodisku džeza ritmu apvienojums klausītājiem ļaus nokļūt Ligūrijas piekrastes zeltainajā saulē un sajust savās rokās atdzesēta proseko glāzi… Viņa autentiskais skanējums sakņojas Džoakīno Rosīni Pezāro konservatorijā gūtajā izglītībā, tālākā iegrimšanā regejā un agrīnajā Ņūorleānas džezā un mīlestībā pret mūsdienīgākiem māksliniekiem, piemēram, “Jamiroquai”, Stīviju Vonderu un Benu Hārperu.

Savukārt svētdien gaidāms jauno talantu koncerts, festivālā tas ir jaunievedums un pirmizrāde – pirmo reizi būs organizēts koncerts tikai spožajiem talantiem, lai dāvātu viņiem iespēju izjust lielo skatuvi un mūziķa profesiju. Jaunie mūziķi sola aizraut un pārsteigt publiku ar savu spilgto talantu un meistarību, lai katrs izjustu lepnumu par valsts radošo potenciālu.

Un tad nāks noslēguma koncerts “Rendezvous with Marlene Dietrich”. Karjeras sākumā Ūti Lemperu bieži salīdzināja ar otru slaveno vācu stipro sievieti – Marlēnu Dītrihu. Par šo programmu ir interesants stāsts. Ūte uzrakstīja vēstuli, kurā par šiem nemitīgajiem salīdzinājumiem atvainojās leģendārajai aktrisei un dziedātājai. Saņēmusi vēstuli, dīva piezvanīja jaunajai dziedātājai, un abas pa telefonu norunāja trīs stundas. Tas bija neticams stāsts, kas vēlāk kļuva par pamatu izrādei.

Ūtes Lemperes karjerā nav robežu, viņa pakļāvusi jebkuru žanru: teātrī, filmējusies kino, uzstājusies koncertos, ierakstījusi unikālus mūzikas albumus. Viņai aplaudēts par “Berlīnes kabarē dziesmu” izpildījumu, Kurta Veila un Bertolda Brehta skaņdarbiem, Marlēnas Dītrihas, Edītes Piafas, Žaka Brela, Leo Ferrē, Žaka Prevēra franču šansoniem, Nino Rota, Astora Pjacollas un daudzu citu skaņdarbiem, kā arī pašas sacerētām kompozīcijām. Man pašai šis pēdējais koncerts ir īpaši svarīgs, jo mūsu publikai ļoti vēlos atgādināt par stiprām sievietēm.

– Bet kādēļ šis ir pēdējais “Summertime”?

– Visus šos gadus festivāls bijis saistīts ar manu meitu Diānu Galanti, un tas pamazām pārņēma teju visu viņas laiku. Kādreiz viņas palīdzību lūdzu dažiem gadiem, jo manai meitai ir profesija, kas viņai ir tikpat dārga un vajadzīga kā man mans dziedātājas darbs. Viņa ir stiliste, modes dizainere, daudz strādājusi ar fotogrāfiem, Holivudas zvaigznēm. Toreiz, aizsākot “Summertime”, viņu pavilku uz savu pusi, bet tas nenozīmē, ka viņa pati savu darbu atmeta. Tomēr Di­āna, strādājot par producenti “Summertime”, savai profesijai nevar veltīt pietiekamu uzmanību, fonds prasa nepārtrauktu uzmanību.

– Kāda būs “Summertime” nākotne?

– Šo saucam par pēdējo “Summertime” festivālu, uz kuru, kā ierasts, aicina Inese Galante. Varbūt šos koncertus turpināsim citā formātā, vēl apspriežam dažādas idejas un domas. Tad jau redzēsim, lai paliek intriga! Fonds turpinās strādāt, koncerti paliek, Ineses Galantes talanti paliek.

– Dzirdēts, ka “Summertime” esot pavisam īpaša publika…

– Vienmēr par to domājam un neņemam vērā ierasto sadalījumu – jauni vai gados, vēlamies, lai mūsu koncerti domāti un pieejami ģimenei, lai tie būtu ģimenes svētki. Esmu tik pateicīga manai uzticīgajai un tik mīļajai publikai, kura mani pazīst un mīl jau kopš diplomdarba laikiem un vienmēr atceras manu “Traviatu”! Esmu saņēmusi tik daudz uzticības, mīlestības, pateicības, un arī manī radies tas pats, tāpēc jo īpaši vēlos savai publikai sniegt šos ļoti īpašos koncertus. Cilvēkam nepieciešama laimes sajūta, enerģija, optimisms, pārsteigums, laba oma, emocijas. Cenšamies sagādāt visinteresantāko programmu. Vēlu visiem ik dienu priecāties, palikt optimistiem, mīlēt vienam otru un nepaiet garām tiem, kam klājas grūti. Mēģināt vienam otru atbalstīt, nebūt agresīviem un egoistiem. Lai valda miers, lai mēs mēģinām viens otru sadzirdēt, jo dzīve ir gara un skaista, bet tā nav beztermiņa.

Es vēlētos, lai cilvēki saprastu, ka ir tikai viena valoda, vienas zāles, ko saprot it visi. Valoda, kurai nevajag tulkojuma, – un tā ir mūzika. Tās pietiek visiem, tā nebeidzas un nebeigsies.