Jēkabs Rēdlihs dažādos laikos

Jēkabs Rēdlihs beidzis aktīvās hokejista gaitas un pievērsies pavisam citai nodarbei: “Esmu bijis tieši turpat, kur tie 99%, kuriem liekas, ka viss ir slikti” Ieteikt







Jēkabs Rēdlihs ir labi pazīstams hokejists, kurš kopā ar brāļiem Krišjāni un Miķeli savulaik spēlēja Latvijas izlases rindās. Karjeras labākajos gados Jēkabs startēja Rīgas „Dinamo” un spēcīgākajās Eiropas līgās, bet beigu posmā pievērsās vietējam čempionātam. Tagad Jēkabs ir beidzis aktīvās hokejista gaitas, taču atradis jaunas aizraušanās. Tādēļ vēlējāmies uzzināt, kā viņam klājas un ar ko īsti viņš pašlaik nodarbojas.

Jāmāk saskatīt un atrisināt problēmas

Daudzreiz redzēts, ka Jēkabs Rēdlihs sabiedrībā ir smaidīgs un no viņa burtiski izstaro pozitīva enerģija. Mūsu tikšanās nav izņēmums, un viņš uzreiz ir gatavs sākt savu stāstu: „Man šobrīd dzīvē norit ļoti interesants posms, jo ir jauna aizraušanās, varētu teikt, pat kaisle. Pirms kāda laiciņa Amerikā pabeidzu „life coach” apmācību kursu, apguvu speciālu programmu un kļuvu par dzīves kouču. Tagad sniedzu klientiem konsultācijas, palīdzu viņiem izprast sevi, ieraudzīt problēmas un sameklēt to risinājumus, lai viņi var kļūt par labākām sevis paša versijām.

Nereti mums ikdienā neiet tik labi, kā mēs to vēlētos, un bieži iemesls ir meklējams katra personības iekšienē. Tie var būt kādi neapzināti uzlikti bloki, dažādas psiholoģiska rakstura problēmas, kuras mēdz sakņoties arī zemapziņā. Saruna ar dzīves kouču palīdz klientam saprast, kas īsti pie vainas, pārcirst viņu ierobežojošos mezglus un panākt, lai cilvēks varētu dzīvot harmoniski un laimīgi, būt pilnvērtīgs un piepildīts.”

Jautājot, kādā veidā Jēkabs nonācis pie šīm atziņām, viņš teic: „Vienubrīd parādījās problēmas ar veselību – no nekurienes uzradās dažādas slimības, papildu tam tobrīd bija arī zināma pārslodze. Kad vēl kovids trāpījās pa virsu, paša ķermenis sāka signalizēt – Jēkab, tu tagad atpūtīsies. Es pārdomāju un sapratu, ka no šīs pasaules tomēr gribu kaut ko vairāk. Vienreiz, klausoties kādu podkāstu, uzzināju, ka Amerikā ir iespējams apgūt dzīves kouča mācību programmu. Šī ideja mani ļoti piesaistīja, tāpēc nospriedu, ka tas jāizmēģina. Sākumā nolēmu to iemācīties, lai palīdzētu sev, bet zinību apgūšanas procesā konstatēju, ka man ļoti patīk runāt ar citiem un dot iespēju arī viņiem atrast atslēgu uz sevi. Lai viņi kļūst daudz laimīgāki un priecīgāki, līdz ar to manā gadījumā tā bija dubultuzvara.”

Dzīve rit harmoniskāk

Jēkabs Rēdlihs apstiprina, ka laikā pēc jauno zinību apgūšanas notikušas ievērojamas pārmaiņas uz labo pusi: „Varu droši teikt, ka mana ikdiena ir krietni piepildītāka. Pašlaik tiešām daru to, ko patiesi vēlos un kas sniedz lielu gandarījumu. Šī darba laikā es pastāvīgi atgādinu sev visas lietas un vērtības, kuras man ir svarīgas un kurām vēlos veltīt savu enerģiju un laiku. Tā kā dziļi sirdī joprojām esmu hokejists, strādāju arī par sporta treneri hokeja skolā „Kurbads”, vēl arī privātskolā „Domdaris” esmu sporta skolotājs. Ģimene, bez šaubām, man ir pirmajā vietā, un visi minētie trīs darbiņi ļauj būt harmonijā ar sevi. Es jūtos pacilāts un laimīgs, nenāku mājās kā vienkārši eksistējošs zombijs, bet varu sniegt savu iepriekš padzisušo dzirksti arī saviem bērniem un visiem apkārtējiem. Tas būtībā ir sava veida skaists un reizē man ļoti svarīgs izaicinājums.”

Daudziem ļaudīm mūsdienās dzīve rit strauju gaitu, un šajā trakajā skrējienā var nepamanīt arī būtiskas lietas, kas sākumā netraucē, bet vēlāk var likt par sevi manīt. „Mums ik pa laikam būtu nepieciešams apstāties un padomāt, kas vispār notiek,” Jēkabs Rēdlihs piebilst. „Mēs bieži tikai maucam un maucam uz priekšu, automātiski darām ikdienas darbus, īstenībā griežamies kā vāvere ritenī, tikai neredzam to vai tiktāl neaizdomājamies. Dažreiz pietrūkst kaut kādas klišejiskas apzinātības, sapratnes, kas vispār tas ir un kā notiek. Kas ir tam lācītim vēderā un ko mēs no dzīves vispār gribam. Tāpat kā hokejā – nevar visu laiku tikai skriet un skriet, vajag piebremzēt un pārdomāt, ko darīt tālāk.”

Individuāla pieeja katram klientam

Jēkabs Rēdlihs uzsver, ka apmācību lekcijas katrā gadījumā tiek veidotas individuāli. Ja kādam ir interese par viņa piedāvātajiem pakalpojumiem, Jēkabu var atrast sociālajos tīklos Facebook, Instagram, TikTok un LinkedIn. Viņš stāsta, ka sazināties ir viegli, un pēc tam Jēkabs var ar katru atsevišķi vienoties, kad tikties un runāt dziļāk. Parasti sesijas tiek veidotas grupām. „Esmu piedalījies vairākās konferencēs,” Jēkabs saka. „Pieņemsim, ja tas ir kāds uzņēmums, mēs sarunājam tikšanās laiku un vietu, kur tad notiks tikšanās. Visa pamatā ir runāšana, kopēja komunikācija, jo bez savstarpējās saiknes izveidošanas iedziļināšanās nav iespējama. Man ir doma veidot arī kaut kādus kursus, bet visam ir savs laiks, tāpat kā katram ir savs izaugsmes process.”

Palīdz paskatīties uz lietām savādāk

Pēdējos gados saistībā ar tādiem globāla mēroga satricinājumiem kā Covid-19 pandēmija un Krievijas iebrukums Ukrainā daudziem ikdiena kļuvusi jūtami sarežģītāka. Jēkabs Rēdlihs apstiprina mūsu izteikto apgalvojumu, ka viņš ar savu dzīves kouča mācības apgūšanu ir trāpījis īstajā vietā un laikā: „Es pilnībā piekrītu, bet vispirms tas bija nepieciešams man pašam, jo tobrīd pats degu liesmās un ķermenis pateica – draudziņ, tā neies cauri. Es meklēju atbildes uz jautājumiem, kas man īstenībā ir vajadzīgs. Paldies Dievam, bija kaut kāda informācija kosmosā, kas mani novirzīja pa šo ceļu. Arī daudzi no malas saka – vecīt, tu esi trāpījis precīzi tur, kur tev jābūt.

Man patīk darboties ar bērniem, esmu treneris un sporta skolotājs. Es mīlu palīdzēt pārējiem un vairot pozitīvo enerģiju. Piekrītu – diemžēl dzīves ritms ir straujš, viss tik ātri mainās, ka mums rodas visādas trauksmes, problēmas, bailes, tāpat eksistē daudzi un dažādi bloki, kas palikuši vēl no bērnības vai radušies darāmo darbu laikā. Un tajā trakajā skrējienā mēs netiekam ar to visu galā. Varbūt arī vēlamies, bet līdz galam nesaprotam, kā šīs problēmas atrisināt.

Bet mūsdienās ir jauna iespēja, nav uzreiz jāiet pie psihologa, kas agrāk bija teju vienīgā izeja. Protams, vizīte pie speciālista var būt ļoti noderīga, jo spēj atklāt vērtīgas, bet iepriekš nezināmas lietas. Taču tagad ir arī koučs, ar kuru var forši izrunāties, apspriest visas lietas, kurš nenosoda, bet palīdz paskatīties uz dzīvi un tās saturu no cita rakursa. Līdz ar to katrs pats sāk saprast, kas vispār ir viņa vērtības, kādas ir viņa prioritātes, kas ir un kas nav jāmaina. Tiklīdz viņš to izprot, tad arī veic nepieciešamās izmaiņas.”

Nav noslēpums, ka daudzi indivīdi ar savām bailēm, trauksmēm un citām nemierīgas vai pārsātinātas ikdienas radītām negācijām cīnās, apmeklējot psihologu vai dzerot ārstu izrakstītos medikamentus. Jēkabs Rēdlihs uzsver, ka atbalsta medicīnas speciālistu iesaistīšanos un novērtē viņu sniegto ieguldījumu, taču pats problēmu risināšanā izmanto citu pieeju: „Psihologi darbojas mazliet savādāk, kamēr es koncentrējos uz pozitīvu vēlamo rezultātu, ar uzsvaru – ko tu vari uzlabot savās ikdienas lietās un dzīvē vispār, lai nākotne līdzinātos tādai, kādu tu vēlies to redzēt. Viennozīmīgi – mēs ar dažādām zālēm un citām lietām aizbāžam kaut kādus caurumus sevī, kurus negribam redzēt un kas mums traucē. Bet īstenībā varbūt tu tikai bēdz no kaut kādām lietām vai problēmām. Nereti vienkārši gribam aizmirsties, tāpēc dažreiz varbūt rodas, piemēram, tieksme pēc alkohola.

Skaidrs – ja ir tik daudz visādu problēmu, gribas uz īsu brīdi atslēgties. Dzīves koučs palīdz saprast, kāpēc mēs vispār lietojam zāles, alkoholu vai ko citu. Ir ļaudis, kuriem šādu īslaicīgu bēgšanu no ikdienas vides palīdz veikt arī sports. Viennozīmīgi piekrītu, ka arī antidepresanti vai kādas citas zāles, izprotot to lietošanas nepieciešamību, var būt risinājums. Protams, medikamenti ir svarīgi, bet dažreiz mēs tos lietojam bez lielas vajadzības, tāpat vien. Piemēram, var iedzert kādas nervu zāles, paliek labāk, un viss it kā šķiet kārtībā. Mēs konstatējam, kas palīdz, tad pie tā arī paliekam, bet šāds risinājums nemaina lietas būtību, neatklāj cēloņa sakni.”

Jāatrod sevī apslēptais spēks

Jēkabs Rēdlihs uzskata, ka nevienam, kurš nav apmierināts ar savu ritošo mūža gājumu, nav jāsakož zobi un jāturpina darīt tālāk tāpat kā līdz šim. Tieši otrādi – jācenšas visu mainīt uz labu. Un tieši Jēkabs var parādīt ceļu, kā to izdarīt: „Gandrīz vai lielākajai daļai manu klientu ikdiena pavēršas pilnīgi citā rakursā. Var pat teikt, ka šīs dzīves ir izglābtas. Tas, ko es gribu uzsvērt, – šie ļaudis paši to paveic! Katrā no mums ir šis spēks, pietiekama jauda pagriezt sevi vajadzīgajā virzienā.

Koučs palīdz, uzdodot dažādus jautājumus un stimulējot klientu rast atbildes, kas ir katrā no mums, un galu galā tiek radīts kopdarbs. Viņa dzīve kļūst harmoniskāka, sakārtojas darbs. Mainās vērtību skalas, viņš top piepildītāks. Ja šī iekšējā satura trūkst, indivīds vienkārši plūst pa likteņa upi, kaut ko strādā, pelna naudu. Toties gadījumā, kad cilvēks dara to, ko vēlas, rodas gandarījums un viņa eksistencei uzreiz parādās pilnīgi cita vērtība. Visi, kas šim procesam gājuši cauri, to novērtē.

Mēs varbūt esam lasījuši gudras grāmatas, teiksim, par to, kā nopelnīt miljonus. Taču nauda pati par sevi laimīgu nedara, jo arī miljonārs var aizvadīt pelēku, neizteiksmīgu mūžu. Tas, protams, nenozīmē, ka nauda ir slikta, bet varbūt viņš nav ieguvis citas vērtības, ko savulaik vēlējies. Cits varbūt ikdienā bijis daudz pieticīgāks, bet viņš visu ir kārtīgi izbaudījis un jūtas laimīgs. Mans uzdevums ir dot iespēju ikvienam dzīvot ar pilnu krūti – tā, lai viņš ir piepildīts.”

Uz jautājumu, cik daudziem klientiem Jēkabs Rēdlihs sniedzis savas zināšanas, viņš atbild: „Ja rēķina tos, kas piedalījušies sesijās un konferencēs, tie noteikti būs vairāki simti. Savukārt individuālie klienti pagaidām varētu būt vairāki desmiti. Jebkurš, kam šīs lietas interesē un kas meklē atbalstu, var droši rakstīt man sociālajos tīklos. Vienosimies par visu nepieciešamo.”

Jēkabs uzskata, ka ikvienā no mums ir ielikts spēks, kas palīdz attīstīties: „Katram jau ir savs ceļš, bet visiem viennozīmīgi ir iespēja augt. Dažreiz mēs esam iestrēguši dogmās vai kādā neticībā sev. Varu pateikt, ka esmu bijis tieši turpat, kur tie 99 procenti, kuriem liekas, ka viss ir slikti un tikai pārējie ir tie laimīgie. Īstenībā katrs var darīt to, ko pats patiešām vēlas. Pirmais un galvenais noteikums ir apzinātība, ka tu gribi kaut ko mainīt.

Līdz ko šāda vēlme parādās, uzreiz rodas dzirkstelīte un tu vari sākt meklēt veidu, kā situāciju uzlabot. Esmu viens no speciālistiem, kas to dara – ar savu uzkrāto zināšanu bagāžas palīdzību. Kā es mēdzu teikt, katram ir sava recepte. Tagad mums ir rudens, galdā kartupelīši ar sēņu mērcīti, un ikvienam ir vajadzīga sava, unikāla mērcīte. Bet jebkurā gadījumā viennozīmīgi nepieciešami šie seši spēlētāji, ar kuriem es strādāju, – tā ir pārliecība, apzinātība, laime, mērķtiecība, harmonija un dzīves jēga. Visi seši vienmēr ir tev blakus, tavā komandā, tu trenē šos spēlētājus, un viņi attīstās. Ja viss notiek pareizi, arī tava dzīve būs harmoniskāka.”