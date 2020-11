Foto: Tass/SCANPIX/LETA

Covid-19 pasākumi ES: pēc ūdeļu masveida inficēšanās Dānijā sāks kažokzvēru audzētavu testēšanu Ieteikt





Ivars Bušmanis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

SOMIJĀ

Pēc ūdeļu masveida inficēšanās Dānijā un Nīderlandē arī Somija sāks kažokzvēru audzētavu testēšanu uz Covid-19. Valsts vēlas izvairīties no līdzīgas situācijas kā Dānijā, kur pēc dzīvniekiem izplatītās koronavīrusa mutācijas iespējamo pārnesi uz cilvēkiem bija jāiznīcina miljoniem ūdeļu.

SLOVĒNIJĀ

Valdība otrdien ir pieņēmusi sesto tiesību aktu paketi pandēmijas ierobežošanā un ekonomikas glābšanā viena miljarda eiro apjomā, vēsta “The Slovenia Times”. Algas subsīdijas piespiedu atvaļinātajiem strādniekiem, kas ir spēkā kopš pavasara, tiek pagarinātas līdz janvāra beigām un vēl paaugstinātas.

Pašreizējā pabalsta “griesti” ir 890 eiro, bet nu šī summa pieaugs līdz valsts vidējai algai, kas novembrī ir aptuveni 1800 eiro bruto, norādījis darba ministrs Janešs Ciglers Kraljs

. Līdz nākamā gada jūnija beigām tiek pagarināta kompensācija tiem, kas atrodas karantīnā, un vecākiem, kuri pieskata karantīnā ievietoto bērnu.

SLOVĀKIJĀ

Slovākijas premjerministrs Igors Matovičs vēlējās pagarināt ārkārtas stāvokli vēl uz 90 dienām, lai panāktu, ka cilvēki neatstāj mājas naktīs. Tā kā eksperti apšaubīja, vai tas būtu saskaņā ar konstitūciju, valdība pagarināja to vēl uz 45 dienām, bet neliedzot cilvēkiem atstāt mājas naktī, ziņo “Euractiv”.

ĪRIJĀ

Strādājot attālināti no mājām, Īrijā var saņemt nodokļu atvieglojumus par apkures, elektrības un interneta pakalpojumu izmaksām. Ja darba devējs izmaksā pabalstu šo izdevumu segšanai, varat saņemt līdz 3,20 eiro dienā, nemaksājot par to nekādus nodokļus, vēsta Īrijas pilsoņu informācijas centrs. Atļauts segt 30% no platjoslas pakalpojumu izmaksām par mājās nostrādātajām dienām. Ja darba devējs maksā vairāk, nodokļi jāmaksā par summu virs minētās. Tiesa, darba devējiem nav juridiska pienākuma veikt šo maksājumu saviem darbiniekiem.

BULGĀRIJĀ

Trešdien Bulgārijā reģistrēts jauns inficēto rekords – 4390, un valsts kopējais mirstības līmenis pēdējās nedēļās oktobrī ir palielinājies par aptuveni 30%, liecina Valsts statistikas institūta da

ti. Tikai bailēs no iedzīvotāju protestiem Bulgārijas varas iestādes neieviesīs stingrākus pasākumus pandēmijas ierobežošanai.

Ja būs vēl vairāk ierobežojošu pasākumu un ja iedzīvotāji tiks ieslēgti savās mājās, tas viņus “aizvedīs uz ielām un efekts būs pretējs”, trešdien atzina veselības ministrs Kostadins Angelovs. Tāpēc restorāni turpina darboties, turpretī naktsklubi, bāri, klubi un deju zāles ir slēgti.

PORTUGĀLĒ

Portugālē līdz 23. novembrim izsludināts ārkārtas stāvoklis, kas nozīmē, ka 121 riskam visvairāk pakļautā pašvaldībā (tās aptver 70% valsts iedzīvotāju) būs jāievēro komandantstunda darba dienās no plkst. 23 līdz pieciem no rīta, bet nedēļas nogalēs no vieniem naktī līdz pieciem no rīta.

SPĀNIJĀ

Spānijas valdība ierosina subsidēt ikvienu uzņēmumu, kas pieņems darbā ilglaicīgos bezdarbniekus, kas vecāki par 45 gadiem. Uzņēmums saņemtu īpašu subsīdiju 4500 eiro apmērā (par vienu nodarbināto), ja līdzšinējais bezdarbnieks ir sieviete, kas ir vecāka par 45 gadiem, invalīds vai pieder kādai citai neaizsargātai grupai, raksta laikraksts “Cinco Días”.