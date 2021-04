Digitālo zīmolu vadlīniju platformas “Corebook” izstrādātāji (no kreisās) Raitis Velps, Jānis Vērzemnieks, Aigars Āboltiņš un Maksims Kušnarevs ir pārliecināti, ka šī platforma spēj pārņemt vismaz 20% no zīmolvedības tirgus pasaulē. Foto: Timurs Subhankulovs

Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Reti kurš aizdomājas, cik daudz nianšu slēpjas aiz vārda “zīmols”. Kā stāsta viens no digitālo zīmolu vadlīniju platformas “Corebook” dibinātājiem Jānis Vērzemnieks, reklāmas nozarē to vairāk uzlūko kā darbības vārdu, kā kaut ko neredzamu, kas eksistē patērētāju prātos.

Zīmols ir jebkura sajūta, atmiņa, saskarsme, un šo psiholoģisko fenomenu ar dažādiem vizuāliem kodiem, stāstiem, leģendām, misijām un vīzijām, ko efektīvi iemācījušies izmantot uzņēmumi. Parasti šīs zīmola vadlīnijas uzkrātas t. s. zīmola grāmatā PDF formāta dokumentā, kurā skaidrots, kā lietot dažādus zīmola elementus, lai palielinātu tā vērtību un celtu atpazīstamību.

“Corebook” ir viens no pirmajiem un veiksmīgākajiem uzņēmumiem pasaulē, kuram zīmola vadlīnijas izdevies digitalizēt, šādi zīmolvedību padarot ērtāku un interaktīvāku. Radīto platformu jau novērtējušas vairākas no pasaulē zināmākajām zīmolu aģentūrām.

Nē PDF formātam!

“Ilgstoši zīmolu grāmatas taisīja kā PDF dokumentus, kuros ar bildēm un tekstiem aprakstīja minētās vadlīnijas. Šobrīd šāda veida dokumenti ir novecojuši, jo PDF nav gana elastīgs un dinamisks formāts, kas varētu nodrošināt zīmola aizsardzību,” skaidro uzņēmuma vadītājs Maksims Kušnarevs.

Ilgstoši strādājot reklāmas nozarē, Maksims ar kolēģiem izlēma šo problēmu risināt, izveidojot platformu, kurā klienti zīmola grāmatu var veidot digitālā veidā – platforma dod administrēšanas un rediģēšanas iespējas jebkuram dizaineram, mārketinga vai zīmolu menedžerim, kuri attiecīgi tiešsaistē digitalizē vadlīnijas interneta lapas, nevis PDF formātā.

Tas nozīmē, ka jebkurā laikā iespējams informāciju atjaunināt un papildināt. “Ne reizi vien gadījies, ka uzņēmums sūta savu zīmola grāmatu ar piebildi, ka nevar ņemt vērā vairākas dokumentā esošās lapas, jo informācija tajās ir novecojusi,” piebilst Maksims.

Būtībā “Corebook” pakalpojums domāts zīmolu aģentūrām, kuras dažādiem uzņēmumiem izstrādā zīmolu stratēģijas. Tieši šīs aģentūras patiesi saprot zīmola būtību un “Corebook” nozīmi procesā. Maksims uzsver, ka tuvāko piecu gadu laikā PDF formāts zīmolvedībā izzudīs un jautājums būs tikai par to, kuru no platformām uzņēmumi izmantos.

“Zīmolu aģentūras negrib iedziļināties tehniskajos jautājumos, tāpēc mūsu platformas administrēšanas panelis veidots ļoti vienkāršs un intuitīvs, lai to bez papildu instrukciju lasīšanas varētu izmantot jebkurš. Minūtes laikā iespējams izveidot savu kontu un sākt veidot savu zīmolgrāmatu.”

Parasti esot tā, ka pēc “Corebook” izmantošanas klienti uz citiem risinājumiem vairs neskatās, jo tie ir pārāk tehniski. Arī maksa par “Corebook” šķiet gana demokrātiska – mēnesī 55 vai gadā 450 dolāri. Turklāt ir arī bezmaksas izmēģinājuma periods, kurā “Corebook” potenciālajiem klientiem piedāvā izmēģināt būtībā visas platformas iespējas.

Niša gandrīz tukša

Bet tuvredzīgi ir uzskatīt, ka “Corebook” pakalpojums palīdz vien padarīt ērtāku zīmola grāmatas veidošanu. Rezultātā zīmolu aģentūras paaugstina savu konkurētspēju tirgū, jo piedāvā labāku projekta pieredzi un piedāvā klientiem funkcionālākus, efektīvākus rīkus. Savukārt gala klients iegūst lielāku pārliecību un drošības sajūtu par zīmola attīstībā investētajiem desmitiem tūkstošiem eiro.

Potenciāli jaudīgs ir ne tikai “Corebook” pakalpojums, bet arī niša, kurā uzņēmums darbojas. Zīmolvedības tirgū darbojošies uzņēmumi gada laikā apgroza apmēram miljardu eiro, un nozares apgrozījums ik gadu aug par 4%. Savukārt vēl straujāk aug uzņēmumu interese par zīmolu grāmatu izstrādi – ik gadu “Google” meklētājā interese par šiem atslēgvārdiem aug par 25%. Šobrīd uzņēmums, ņemot vērā vēl tukšo tirgus nišu, redz iespēju “nokost” vismaz 20% no tirgus pīrāga.

Akselerators kā augstskola

Nesen uzņēmums absolvēja prestižo “500 Startups” akseleratoru, kura noslēgumā Tbilisi vairāk nekā 600 investoriem visā pasaulē tiešsaistē apmēram divarpus minūšu garumā vajadzēja prezentēt “Corebook” paveikto un plānoto. Tas bijis izaicinošs periods, kura laikā dažādi pasaules augstākā līmeņa mentori “Corebook” mugursomā ielikuši daudz ideju un zinību, kuras uzņēmums varēs vilkt ārā vēl vismaz gadu.

“Tā bija labākā augstskola, kurā māca labākās un efektīvākās stratēģijas produkta attīstībai un tirgus iekarošanai,” norāda Maksims, kuru mentori dzinuši tiktāl, ka viņš pat nepamodies varējis prezentēt “Corebook” ideju un vīziju.

Pēc akselerācijas programmas uzņēmums jau pārrunājis investīciju iespējas ar vairākiem investīciju fondiem par sēklas raundu. Tajā “Corebook” plāno saņemt vismaz pusmiljonu dolāru. Līdz šim uzņēmumā investēti jau 100 000 dolāru. Pirmie “Corebook” idejai noticēja “Baltic Tech Ventures”, kuru nelielās sākuma investīcijas palīdzējušas pierādīt “500 Startups”, ka par uzņēmumu jau šobrīd ir interese no dažādiem investoriem.

Akseleratorā uzņēmums sapratis, ka jābūvē arī atsevišķs papildprodukts, kas domāts tikai zīmolu aģentūrām – īpašs sadarbības rīks, ar kuru aģentūra sāk sarunu par zīmolvedību jau brīdī, kad ar klientu tiek apspriesta vien ideja. Šādu rīku pasaulē gandrīz neesot, turklāt prātā esot vēl citi produkti, kas varētu papildināt zīmolvedības ekosistēmu.

Būvē kosmosa kuģi

Interesanti, ka, kaut gan “Corebook” ir jau gana starptautiski pazīstams uzņēmums, pats produkts izstrādātāju vērtējumā joprojām ir minimāli dzīvotspējīgs jeb t. s. MVP (angliski – “minimum viable product”). Tāda nu esot tā jaunuzņēmumu daba – strauji jāskrien uz priekšu un neko vairāk par minimāli gatavu produktu nemaz nav laika radīt.

“Mēs gribam uzbūvēt lielisku mašīnu, bet apzināmies, ka tas mums prasīs septiņus gadus un daudz naudas. Rezultātā sākām mūsu ar skrituļdēli, kuru vēlāk iedevām klientiem izmēģināt un uzklausījām ieteikumus. Tad tapa skrejritenis. Saprotam, ka arī tas nav līdz galam pabeigts, pārāk ātri braucot, varētu nokrist kāds ritenis, bet klientiem to arī atklāti pasakām un atkal ceram uz atgriezenisko saiti. Šobrīd mums ir jau velosipēds – esam kaut kur pa vidu tam, ko gribam sasniegt, taču jau šobrīd mūsu “velosipēds” ir viens no labākajiem pasaulē,” tā uzņēmuma attīstības procesu ieskicē Jānis Vērzemnieks.

Maksims gan piebilst, ka laika gaitā vīzija ir kļuvusi krietni ambiciozāka un tagad jau plāns ir būvēt kosmosa kuģi. Galvenais ir būt elastīgiem un nepārtraukti strādāt pie attīstības.

Runājot par pandēmijas ietekmi uz uzņēmumu, tāda nav bijusi. Vai, precīzāk, bijusi pozitīva, ja neskaita to, ka ar vienu no jaunākajiem uzņēmuma darbiniekiem Raiti Velpu neviens no trim “Corebook” dibinātājiem dzīvē vēl nav ticies, kaut gan viņš strādā uzņēmumā jau pusgadu! Uzņēmums sācis darbību tieši pandēmijas sākumposmā, kas pat nācis par labu. Neviena no dibinātāju ģimenēm par “Corebook” neesot bijusi sajūsmā, jo jau tā minimālais ģimenei veltītais laiks samazinājies vēl vairāk, taču pandēmija likusi visiem pārcelties uz mājām, kas minēto problēmu likvidējusi. Tas īpaši par labu nācis Aigaram Āboltiņam, kurš ir atbildīgs par programmēšanu – radies vairāk laika, lai izstrādātu pirmo pakalpojuma versiju. Kad pasaule būs atgriezusies vecajās sliedēs, “Corebook”, iespējams, būs jau sasniedzis kosmosa kuģa apmērus.

Uzziņa:

“Corebook” dibināts 2020. gadā. Pa 32,33% uzņēmuma daļu pieder Maksimam Kušnarevam, Jānim Vērzemniekam un Aigaram Āboltiņam. Viņi arī patiesie labuma guvēji. Vēl 3,01% daļu pieder AS “Baltic Technology Ventures”.

Viens no četriem Latvijas uzņēmumiem, kas absolvējis prestižo “500 Startups” akseleratoru.

Kopš dibināšanas uzņēmums no “Baltic Tech Ventures”, “500 Startups” un privātiem investoriem saņēmis 100 000 dolāru.

2021. gadā plānots apgrozīt vairākus simtus tūkstošus eiro.

Uzņēmums nodarbina piecus darbiniekus. Tuvākajā laikā darbinieku skaitu plānots palielināt.

“Corebook” pakalpojumus izmanto vairākas no pasaulē zināmākajām zīmolu aģentūrām un dizaineriem, piemēram “McCann London”, Makijs Saturdejs, “NORD ID” u. c. “Corebook” platformā zīmolu grāmatas veidotas tādiem uzņēmumiem kā “Lotus”, “Opel”, “Wellton Hotels”, “Ulster Bank”, “Magnetic Latvia” u. c.

Vērtējums: Sabalansēta kvalitāte un izmaksas

Jānis Kovaļevskis, Latvijas Investīciju attīstības aģentūras pārstāvis: “LIAA bija nepieciešams unikāls risinājums, kuru meklējām ilgi, arī starptautiskajā tirgū. Latvijā šāda veida pakalpojumi nav plaši pieejami. Uzņēmuma “Corebook” piedāvājums bija viselastīgākais un orientēts uz klienta faktiskajām vajadzībām pielāgotu risinājumu. Zīmolgrāmatas vizuālais un tehniskais risinājums ir vienkāršs un ērti lietojams, tādēļ pakalpojumu novērtējam ļoti pozitīvi. Uzņēmums turpina attīstīties, papildinot piedāvātās risinājuma funkcijas, arī dizainu. “Corebook” noteikti ir augsts eksporta potenciāls. Pirms sadarbības sākšanas ar šo uzņēmumu izpētījām ar citu valstu uzņēmumu piedāvātos risinājumus, taču tie vai nu neatbilda mūsu funkcionalitātes prasībām, vai bija pārlieku dārgi. “Corebook” piedāvājums ir labi sabalansēts no kvalitātes un izmaksu viedokļa.Risinājumu var ērti izmantot gan uzņēmuma darbinieki, gan partneri, gan klienti.”