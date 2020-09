Foto: TASS/SCANPIX/LETA

No pagājušajā diennaktī atklātajiem desmit jaunajiem inficētajiem pa trīs ir reģistrēti Rīgā un Aglonas novadā, vēl divi saslimušie reģistrēti Daugavpilī, bet pa vienam Jelgavā un Jēkabpilī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Līdz ar to Rīgā pašlaik ir reģistrēti 55 saslimušie, bet Daugavpilī saslimušo skaits pieaudzis līdz 21. Aglonas novadā tagad ir 12 saslimušie.

Jelgavā saslimušo skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu, tādēļ precīzs to skaits netiek atklāts, bet Jēkabpilī, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši, Covid-19 ir atgriezies.

Trīs no pagājušajā diennaktī reģistrētajiem inficētajiem ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Viens no saslimušajiem ir bērns vecumā līdz deviņiem gadiem, bet vēl viens ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem.

Divi saslimušie ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, pa vienam saslimušajam ir arī vecuma grupās no 20 līdz 29 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem.

Kā ziņots, pagājušajā diennaktī, veicot 1583 Covid-19 testus, reģistrēti desmit jauni saslimšanas gadījumi. SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka divi saslimušie inficējušies ārvalstīs, četri saslimušie ir kontaktpersonas, bet vēl četrām personām tiek precizēts infekcijas avots. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Līdz šim Latvijā kopumā veikti 278 667 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1474 personas un 1248 izveseļojušās, bet 35 mirušas.

Pēdējās diennakts laikā stacionēts viens jauns pacients ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas desmit pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāra izrakstīti 210 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.