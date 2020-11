Foto: Koshkin Stock/SHUTTERSTOCK

Covid-19 krīzes laikā valsts pirmās trīs dienas apmaksās slimības lapu, taču ne visos gadījumos





Ministru kabinets otrdien lēma, ka Covid-19 krīzes laikā valsts apmaksās slimības lapas pirmās trīs dienas darbiniekiem ar elpceļu saslimšanu un karantīnā esošajiem.

Šādu priekšlikumu iepriekš izstrādāja Ekonomikas ministrija (EM) kopā ar Labklājības ministriju (LM), lai palīdzētu uzņēmējiem, kuru darbinieki slimo vai darba kolektīvs ir spiests doties karantīnā Covid-19 izraisītās slimības dēļ.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) otrdien žurnālistiem skaidroja, ka ar valdības lēmumu turpmāk darba ņēmējam pirmās trīs slimības dienas apmaksās valsts. Šī priekšlikuma mērķis ir rosināt darbiniekus ar slimības simptomiem nedoties uz darbu, bet gan doties veikt Covid-19 testu.

Arī labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) atzina, ka šī priekšlikuma mērķis ir samazināt vīrusa izplatību darba vietās.

No valdībā lemtā izriet, ka tiks ieviests terminēts papildus atbalsts laikā no šā gada 16.novembra līdz 2021.gada 30.jūnijam, paredzot, ka personai, kurai izsniegta darbnespējas lapa “B” saistībā ar Covid-19 saslimšanu vai atrašanos karantīnā, minētajā periodā slimības pabalstu izmaksā par laiku no darbnespējas pirmās dienās.

Tāpat noteikts, ka personai, kurai ir izsniegta darbnespēja lapa saistībā ar elpošanas sistēmas saslimšanu, par laiku no darbnespējas pirmās līdz darbnespējas trešajai dienai izsniedzama darbnespējas lapa “B” un par šo periodu piešķirams un izmaksājams slimības pabalsts.

Ja persona ir nosūtīta veikt analīzes par saslimšanu ar Covid-19 un analīzes ir pozitīvas, tad slimības pabalstu piešķirs par laiku no darbnespējas pirmās dienās līdz personas darbspēju atgūšanas brīdim.

Ja testa rezultāts ir negatīvs, bet darbnespēja turpinās, izsniegtā darbnespējas lapa “B” noslēdzama trešajā darbnespējas dienā un atverama darbnespējas lapa “A”. Slimības nauda un slimības pabalsts izmaksājams vispārējā kārtībā.

Tāpat valdība lēma, ka personai, kurai sakarā ar elpošanas sistēmas saslimšanu izsniegta darbnespējas lapa “A”, kā arī tiesības uz darba devēja izmaksājamo slimības naudu radušās līdz šā gada 15.novembrim, un darbnespēja nepārtraukti turpinās pēc šā gada 16.novembra, slimības naudu par pārejošu darbnespēju līdz 10.darbnespējas dienai izmaksā darba devējs.