Foto: AFP/Scanpix/LETA

Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās pieaudzis līdz 274







Latvijas slimnīcās pagājušajā diennaktī ievietoti 23 Covid-19 pacienti, stacionēto kopējam skaitam pieaugot no 256 līdz 274, liecina Nacionālā veselības dienesta sniegtā aktuālā informācija.

Pagājušās diennakts laikā no ārstniecības iestādēm nav izrakstīts neviens Covid-19 pacients.

Patlaban Latvijas slimnīcās ārstējas 252 Covid-19 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu un 22 ar smagu slimības gaitu.

LETA jau rakstīja, ka Latvijā pagājušajā diennaktī konstatēti 135 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par četriem mirušajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs ir pieaudzis no 257,4 gadījumiem vakar līdz 260,3 uz 100 000 iedzīvotāju šodien.

No visiem atklātajiem gadījumiem 117 nebija vakcinējušies vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, savukārt 18 inficētie bija vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 14 605 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 0,9%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 147 328 cilvēkiem, bet miruši 2613 ar šo slimību sasirgušie.

Divi no aizvadītajā diennaktī mirušajiem bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, vēl divi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem.

Kā liecina aģentūras LETA aprēķini, 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušies 4928 cilvēki.