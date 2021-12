Vakcinācijas sertifikāta termiņš varētu atšķirties atkarībā no saņemtās potes. Vai tas tiks noteikts arī balstvakcīnas sertifikātam? Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Arī Latvija tuvākajā laikā pieņems lēmumu par vakcinācijas pret Covid-19 un šīs infekcijas slimības pārslimošanas sertifikātu termiņa noteikšanu. Tas varētu notikt jau 2022. gada sākumā, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” atklāj 13. Saeimas deputāts, Veselības ministrijas (VM) parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis.

Saeimas deputāts norāda, ka Latvijai priekšā jau pasteigusies Lietuva, kura Covid-19 sertifikātam noteikusi 7 mēnešu derīguma termiņu, kamēr Eiropas Savienība iekšzemes ceļošanai noteikusi 9 mēnešu derīguma termiņu.

“Mums ir jāņem vērā situācija, ka Latvijā notikusi vakcinācija ar dažādu ražotāju vakcīnām un tas, cik katra no šīm vakcīnām spēj pasargāt pret omikrona variantu, var būt atšķirīgs lielums. Līdz ar to šie derīguma termiņi vakcinācijas sertifikātiem var būt atkarīgi no tā kādu vakcīnu esat saņēmis,” skaidro VM parlamentārais sekretārs.

Uz jautājumu, vai vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš varētu atšķirties tiem, kuri pabeiguši vakcinācijas kursu ar divām devām no tiem cilvēkiem, kuri jau saņēmuši balstvakcīnu, I. Dūrītis norāda, ka pašlaik sertifikātam, kas iegūts pēc balstvakcīnas saņemšanas, termiņa nav.

“Pašlaik Eiropas Savienībā un pasaulē tiek runāts par derīgumu termiņiem tiem sertifikātiem, kuri saņemti pārslimojot Covid-19 vai pēc pilna vakcinācijas kursa. Runājot par trešo devu jeb balstvakcināciju, par šo sertifikātu derīguma termiņu mēs pašlaik nerunājam. Līdz ar to šie sertifikāti patreiz ir un būs beztermiņa,” skaidro VM parlamentārais sekretārs, kurš neizslēdz, ka atklājoties jaunam kovida paveidam un secinot, ka aizsardzību nesniedz arī balstvakcīnas devas saņemšana, arī šiem sertifikātiem var tikt noteikts derīguma termiņš.