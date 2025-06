CSDD eksāmenā ar “Waze”? Stājas spēkā jauni noteikumi; autoskolas pasniedzējiem ir šaubas Krista Draveniece

Pirmais solis uz tavu informēšanu par ātruma atbilstību limitam jau ir sperts un visiem pieejams lietotnē "Waze".

Kāds LA.LV. lasītājs pie mums vērsās ar jautājumus, vai no 1.jūnija B kategorijas autovadītāja apliecību varēs saņemt, eksāmenā braucot ar “Waze”?

Jautājam autoskolas pasniedzējam, docentam Ērikam Griģim.

“Līdz šim eksāmena beigu posmā bija iekļauta 5 minūšu maršruts patstāvīgai braukšanai, kurā pretendentam bija jāorientējas bez inspektora tiešām norādēm. No 2. jūnija šo posmu aizstās braukšana pēc navigācijas sistēmas norādēm,” instruktors norāda.

“Topošajam autovadītājam būs jāspēj sekot navigācijas norādēm, vienlaikus pilnībā kontrolējot transportlīdzekli, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, satiksmes organizāciju un satiksmes drošības elementus, droši reaģējot uz ceļu satiksmes dažādajām situācijām, kas braucot nepārtraukti mainās, kā luksofora signāliem, gājēju pāreju un velosipēdu ceļu šķērsošana, tuvojoties bīstamiem ceļu posmiem, kas apzīmēti ar ceļa zīmēm “Bērni”, Dodiet ceļu”, “Maksimālā ātruma ierobežojums” un izvairīšanos no bedrēm, citiem šķēršļiem vai apturētiem transportlīdzekļiem.

CSDD postālā lasu, ka jaunā kārtība nemaina pašreizējo eksāmenu pieņemšanas kārtību, bet paredz, ka, tuvojoties eksāmena beigu posmam, eksaminētājs iestata nelielu ceļa posmu apmērām piecas minūtes, kurš autovadītājam būs jābrauc pēc navigācijas norādēm. Jautājums! Vai eksaminators rīkosies ar navigāciju?

Vai tomēr jaunā vadītāja pretendents demonstrēs prasmes un kompetenci, uzstādot navigāciju? Kā tiks izvēlēta apstāšanās vieta, lai uzstādītu navigāciju!

Mans viedoklis par navigācijas uzstādīšanu vadīšanas eksāmena pirmajā posmā – zināšanu pārbaudē par transportlīdzekli, ir apstiprinošs. Ja darbība ar navigācijas iekārtu tiek pārbaudīta pirms vadīšanas eksāmena, kur pretendentam ir iespējas jautāt par svešas iekārtas darbināšanas īpatnībām, tad tas atbilstu zināšanu pārbaudei par transportlīdzekli. Diemžēl šāda pārbaudes opcija CSDD vadīšanas eksāmena saturā nav paredzēta!

Par visām jaunajām elektroniskām palīgsistēmām vai asistentiem savās lekcijās esmu stāstījis un to darbību demonstrējis no brīža, kad jauninājumi parādījās automobiļu modeļos un tos jau varēja nofotografēt un aprakstīt. Arī gatavojot scenārijus un filmējot e-mācību materiālus, esmu aprakstīji šos jaunos aktīvās drošības elementus un to darbību!

Uz šodienu B transportlīdzekļu kategorijai ir 8 elektroniskie asistenti, par kuriem pretendentam pirms vadīšanas eksāmena eksaminators var uzdot vienu datora izvēlēto jautājumu par elektroniskā asistenta izmantošanu un darbību!

Paredzamās grūtības pretendentam šajās piecās minūtēs!

Topošajam B kategorijas autovadītājam jāprot sadalīt uzmanība starp ceļu satiksmē notiekošo un navigācijas norādēm! Dalītā uzmanība nepadodas viegli, ja tā nav trenēta!

Parasti vadītājiem attīsta koncentrēšanās spējas uz kādu konkrētu norisi ceļu satiksmē. Tad konkrētību sasummē, to attīstot uz vispārējo uzmanību. 5 minūšu vadīšanas eksāmena laikā dalītā uzmanība kādam no pretendentiem var radīt grūtības! Lai no šīm grūtībam izvairītos, ir jātrenējas!

Iemācoties “lasīt ceļu” un “lasīt navigāciju” vienlaicīgi, navigācija daudz ko vadītājam pateiks priekšā, ja tā prasmīgi uzstādīta!

Paliek neatbildēts jautājums, vai var lietot navigāciju no mobilā tālruņa, jo ne visiem ģimenē un ne visiem jaunajiem autovadītājiem būs navigācija automobilī?”