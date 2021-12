“Latvija varētu būt aktīvāka.” Dace Melbārde strostē Latvijas mediju organizācijas par kūtrumu Ieteikt







Raidījuma “Pilna bilde” vadītājas Guntas Līdakas sarunā ar Eiropas parlamenta deputāti Daci Melbārdi izskanēja mudinājums Latvijas mediju organizācijām aktīvāk piedalīties starptautisko organizāciju darbā un rakstīt Eiropas mēroga projektus, tādējādi nodrošinot sev Eiropas finansējumu.

Runājot par Eiropas atbalsta programmām audiovizuālajai nozarei un medijiem, Melbārde norādīja: “Es teiktu, ka Latvija varētu būt aktīvāka, jo tad, kad es tiekos ar dažādām Eiropas mediju jumta organizācijām, viņi mēdz norādīt, ka vai nu Latvijas pārstāvju nav vai arī viņi nav pietiekami aktīvi. Es noteikti aicinātu Latvijas mediju organizācijas šajā ziņā mosties un daudz aktīvāk piedalīties starptautisko organizāciju darbā, jo caur turieni arī lielā mērā Eiropas finansējums plūdīs.”

Nodrošināt vienlīdzīgu konkurenci Eiropas savienības dalībvalstu mediju vidē ir iespējams.

“Protams, spēja darboties starptautiskās organizācijās nerodas pati no sevis. Man šķiet, ka viens no risinājumiem ir tāds, ka Latvijas Mediju atbalsta fonda ietvaros būtu jāveido atsevišķa programma tieši mediju organizāciju tīklošanās kapacitātes un arī Eiropas fonda finansējuma piesaistes kapacitātes stiprināšanai. Šīs prasmes vajag izkopt, ir vajadzīgi semināri un droši vien jāapgūst arī labās prakses piemēri no tām organizācijām, kas šo finansējumu jau ir piesaistījušas.”

Melbārde uzskata, ka neapšaubāmi ir nepieciešams papildus finansējums mediju organizāciju atbalstam, lai tās varētu algot cilvēkus, kas raksta Eiropas mēroga projektus. “Tas jau nav vienkāršs darbs – uzrakstīt Eiropas mēroga projektu, lai šo finansējumu piesaistītu. Bet tas patiesi ir tā vērts, jo ņemot vērā, ka mums hroniski pietrūkst finansējums medijiem, tad, manuprāt, atmaksātos, ja Mediju atbalsta fonda ietvaros būtu šāda kapacitāti stiprinoša programma.”

Eiropas parlamenta deputāte uzsver arī to, cik svarīgi ir mūsu mediju organizācijām piedalīties jaunizveidotajā Eiropas ziņu mediju forumā.

“Kad notika pirmais forums, es biju viena no runātājām, un pamanīju, ka publikā bija tikai Latvijas Kultūras ministrijas pārstāvis un neviens no Latvijas medijiem vai mediju organizācijām nepiedalījās. Tādā veidā Latvijas mediju organizāciju apritē neaiziet informācija par to, kas notiek Eiropas mērogā, kādas ir jaunās iespējas un ceļi, kā šīs iespējas izmantot,” atzina Dace Melbārde.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.