Daļai cilvēku Rīga no nākamā gada kļūs divreiz dārgāka 0
No nākamā gada tiks dubultota tūrisma nodevu Rīgā, paredz šodien Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas atbalstītie grozījumi saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā.
No pašreizējā viena eiro nodeva tiks paaugstināta līdz diviem eiro par personu par nakti. Nodevas apmērs būs 1,78 eiro, kas kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir 2 eiro.
Kopējais nodevas apmērs nedrīkstēs pārsniegt 17,80 eiro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku tūristu mītnē.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī.
Šāda vienošanās panākta Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras (RITA) un galvaspilsētas domes pārstāvjiem tiekoties ar tūrisma nozares organizācijām un uzņēmēju pārstāvjiem.
Vienlaikus noteiktas prioritātes, kurām tiks novirzīti papildu ieņēmumi no tūrisma nodevas – Rīgas starptautiskās konkurētspējas stiprināšana, tūrisma mārketinga aktivitātes un darījumu tūrisma attīstība.
Tāpat plānots stiprināt “Meet Riga” zīmolu, izveidojot un attīstot Rīgas Kongresu biroju, lai aktīvāk piesaistītu starptautiskas konferences un darījumu pasākumus. Tas ļaušot Rīgai konkurēt ar kaimiņvalstu galvaspilsētām par augstas pievienotās vērtības pasākumu norisi, vienlaikus radot būtisku pienesumu viesmīlības, ēdināšanas, transporta un citām pakalpojumu nozarēm.
Kā skaidro pašvaldībā, ārvalstu tūrisma plūsmu joprojām būtiski ietekmē ģeopolitiskā situācija reģionā un ekonomiskie izaicinājumi. Vienlaikus Rīga konkurē ar kaimiņvalstu galvaspilsētām, kur pēc Covid-19 pandēmijas tūrisma attīstībā esot ieguldīti ievērojami lielāki resursi.
Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām tūrisma nodevām Eiropā – viens eiro par personu par nakti (0,89 eiro un pievienotās vērtības nodoklis).
Viļņā, Kauņā un Palangā tūrisma nodeva pašlaik ir divi eiro par nakti, savukārt, vairākās Eiropas pilsētās tā ir vēl augstāka. Arī citas pašvaldības Latvijā pakāpeniski ievieš tūrisma nodevu, piemēram, Kuldīga no šī gada ievieš 1,5 eiro nodevu.
Kā ziņots, Rīgas dome tūrisma nodevu ieviesa 2023. gadā. Tajā pašā gadā nodeva tika samazināta līdz 0,89 eiro, kas kopā ar pievienotās vērtības nodokli veidoja vienu eiro.