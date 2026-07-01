Pēc ažiotāžas ap Ādolfu Šapiro JRT komentē izrādes “Dons Kihots” likteni 0
Pēc plašām diskusijām, ko izraisīja režisora Ādolfa Šapiro dalība kultūras pasākumos Krievijā, uzmanības centrā nonāca arī viņa veidotais iestudējums “Dons Kihots” Jaunajā Rīgas teātrī. Sabiedrībā izskanēja jautājumi gan par teātra sadarbību ar režisoru, gan par izrādes turpmāko likteni.
Reaģējot uz radušos situāciju, Jaunais Rīgas teātris publiskojis skaidrojumu, kurā izklāsta, kāpēc savulaik tika uzsākta sadarbība ar Šapiro un vai viņa iestudētā izrāde arī turpmāk būs skatāma teātra repertuārā.
“Saistībā ar izskanējušo informāciju par režisora Ādolfa Šapiro dalību kultūras pasākumos Krievijā sniedzam komentāru skatītājiem un sabiedrībai.
Savus repertuāra plānus JRT izziņo laicīgi, un līdz sadarbības uzsākšanai JRT nebija saņēmis nekādus iebildumus no Latvijas valsts drošības iestādēm vai Kultūras ministrijas par Šapiro nevēlamu darbību Latvijā. Uzsākot sadarbību, režisoram jau bija uzturēšanās atļauja Latvijā. Līgumu viņš slēdza kā Izraēlas pilsonis un mutiski apliecināja, ka viņam nav nekādas sadarbības ar Krievijas varu. JRT rīcībā nebija informācijas par šobrīd publiski izskanējušajām režisora aktivitātēm.
Iemesli, kāpēc uzaicinājām režisoru Ādolfu Šapiro iestudēt izrādi JRT:
1. Izrādīt cieņu režisoram, kurš 30 gadus vadīja Jaunatnes teātri – JRT priekšteci.
2. Novērtēt Šapiro milzīgo ieguldījumu Latvijas kultūrā. Viņa izrādes ir iekļautas Latvijas Kultūras kanonā un palīdzēja saglabāt tautas garu okupācijas laikā, īpaši iestudējot Gunāra Priedes lugas.
3. Režisors ir dzimis Ukrainā (Harkivā) un vienmēr skaidri paudis nosodījumu Krievijas agresijai. Jau 2014. gadā viņš parakstīja vēstuli pret Krimas okupāciju.
4. Šapiro izrādes Krievijā tika izņemtas no repertuāra viņa politiskās nostājas dēļ.
5. Brīdī, kad uzaicinājām Šapiro iestudēt izrādi JRT, viņš jau vairāk nekā gadu strādāja Latvijā – bija pasniedzējs Dailes teātra aktieru kursam.
Attiecībā uz režisora veidoto iestudējumu DONS KIHOTS vēršam uzmanību, ka izrāde ir teātra komandas darba rezultāts. Tās tapšanā piedalījušies vairāk nekā 100 cilvēki. Izrāde ir JRT, nevis režisora īpašums. Izrādi DONS KIHOTS plānojam saglabāt JRT repertuārā, kamēr par to būs interese skatītājiem.
No rītdienas, 2. jūlija, plkst. 11.00 būs iespējams iegādāties biļetes uz izrādi DONS KIHOTS oktobrī.”