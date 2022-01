Dālderis nosauc šobrīd lielāko problēmu Latvijā Ieteikt







“Runājot ar uzņēmējiem, mēs redzam, ka šobrīd lielākā problēma ir darba roku trūkums,” TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atzina Finanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos Ints Dālderis.

Runājot par to iedzīvotāju daļu, kas atrodas uz nabadzības sliekšņa, viņš uzsvēra, nodokļu izmaiņas tieši uz to vērstas, lai palīdzētu šai iedzīvotāju grupai. Piemēram, neapliekamā minimuma paaugstināšana vērsta tieši uz to sabiedrības daļu, kas saņem salīdzinoši nelielus ienākumus.

“Vai, ja ģimenē ir viens pelnītājs, vai ir daudz apgādājamo. Situācijas ir ļoti dažādas,” atzina Dālderis.

Viņš norāda, ka lielākās problēmas ir tiem, kas vairs nevar strādāt. Protams, ir sociālā palīdzība, pašvaldības, dažādi citi palīdzības veidi. Tiem, kas strādā un saņem nelielas algas, protams, ka situācija esot cita.

"Bet problēma ir tā, ka cilvēkiem trūkst atbilstošas kvalifikācijas. Tas ir tas, par ko valstij ir jātur rūpe," uzskata Dālderis.

Viņš aicina visus iedzīvotājus, kas ir saņēmušies, grib kaut ko mainīt savā dzīvē un grib pelnīt vairāk, doties uz Nodarbinātības valsts aģentūru (NVD) vai vērsties citās institūcijās, pašvaldībās, un meklēt iespējas papildināt savas zināšanas un prasmes.

“Un tad, protams, atlīdzības iespējas uzreiz būs savādākas,” pauda padomnieks.