Dālderis par attālināto darbu valsts pārvaldē: Es esmu liberālāks nekā Valsts kancelejas vadītājs







Man patīk tas, kā viss ar darbalaiku ir noregulēts daudzās vietās privātajā sektorā – tur pamatā ir biroja darbs, tiešām ir nedēļas dienas, kad jābūt obligāti uz vietas. Tad tiek darītas lietas, kas jādara kolektīvi, bet pārējā laikā atbilstoši saviem pienākumiem darbu darīt var no jebkuras citas vietas. Tā par pēckovida darba vides paradumiemn TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās Ints Dālderis, Ministru prezidentes padomnieks ES fondu jautājumos, JV biedrs.

Tas ir kompromisa variants, saka Dālderis, piebilstot, ka nedomā, ka šo ideju var pilnībā valsts pārvaldē nokopēt, bet tā būtu iespēja, kā kādu daļu darbiniekus noturēt, jo kadru mainība ir nenormāli liela.

“Veselības ministrijā, piemēram, 25% kadru nomainās ik gadu, vismaz iepriekš tā bija. Tas ir fakts. Nu, kā var darboties labi šāda institūcija, es nezinu!” vaicā politiķis.

Cilvēki ar bērniem, piemēram, tiem tiešām ir vajadzīgs attālinātais darbs, un no tāda viedokļa ir vienalga, vai darbs tiek izdarīts 10 no rīta, vai 10 vakarā, rezumē Dālderis: “Es esmu tādā ziņā liberālāks nekā Valsts kancelejas vadītājs. Bet, ja cilvēks nevar izdarīt darbu mājās, viņš nevar izdarīt to arī uz vietas, tāpēc bieži vien svarīgākais ir tas, lai tiešām izdara, to, kas viņam ir jāizdara.”