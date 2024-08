“Valsts pārvaldē attālinātais darbs ir jāizbeidz! Viņi savādāk nestrādā!” Saeimas deputāte Liepiņa ir skarba Ieteikt







Turpinot nu jau sabiedrībā atkal aktualizēto tematu par attālināto darbu un tā lietderīgumu, Saeimas deputāte Linda Liepiņa (LPV) aicina neaizmirst par vienu lielu industriju – valsts pārvaldi, kas joprojām strādā šajā režīmā. Viņa TV24 radījumā “Preses klubs” pauda viedokli, ka tā ir patiešām liela problēma, – tas nozīmē, ka cilvēki nestrādā. Liepiņa cer, ka jaunais Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs risinās šo lietu pilnīgi nopietni.

Reklāma Reklāma

Uz repliku, – kā Liepiņa to saprot, ka cilvēki nestrādā, viņa sacīja: “Daudzi pakalpojumi attālinātā darba dēļ iedzīvotājiem ir grūti pieejami, jo ierēdņi strādā attālināti no mājām. Valsts pārvaldei šā iemesla dēļ attālinātais darbs būtu jāizbeidz, attālināti var notikt sanāksmes un sapulces, kur nav jāskrien no vienas vietas uz otru.”

Liepiņai šķiet nepieņemami, ka VID ierēdnis strādā mājās, jo tas kavējot pakalpojumu pieejamību un tikšanos ar klientiem klātienē, tas kavējot arī pakalpojumu kvalitāti un daudzas citas lietas, kādas – deputāte nekonkretizēja.

Jaunais Valsts kancelejas direktors gatavojas pārskatīt attālinātā darba iespējas

Vājākais posms ierēdņu darbā patlaban ir attālinātais darbs, kas jāpārskata, uzskata jaunais Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs, kurš šajā amatā stāsies 12.augustā.

“Mēs ļoti priecājāmies par attālināto darbu, lepojāmies, ka pandēmijas laikā spējām nodrošināt valsts un pašvaldību funkcijas, bet tagad nespējam no tā izkāpt ārā un to uzskatām par baigo priekšrocību,” intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” sacīja ierēdnis.

Viņaprāt, šādi darbs zaudē kvalitāti, īpaši, diskusijās, kurās iesaistīti politikas pieņēmēji, lēmumu pieņēmēji, vadības līmenis.

Līdz ar to viens no viņa primārajiem uzdevumiem būs attālinātā darba pārskatīšana. Proti, būs jāvienojas, kuri ir cilvēki, kuriem obligāti jāatgriežas klātienē. “Protams ir situācijas, kad ir vajadzība pieslēgties attālināti, bet tas arī kaut kā disciplinēs. Ar attālināto darbu esam palikuši ļoti neaizstājami – sanāksmes, sanāksmes – pauzes starp darbu nav,” viņš pauda.