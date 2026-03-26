Dalīties, kombinēt un baudīt: jauna koncepta kafejnīca “Maijas Brasērija” iekarojusi rīdzinieku sirdis ar neparastu konceptu 3
Pirms diviem mēnešiem Rīgā, Āgenskalnā, Nometņu iela 10 durvis vēra jauna koncepta kafejnīca “Maijas Brasērija”, kuru šobrīd teju vai gāž no kājām, jo pilsētnieki ir izbadējušies ne tikai pēc gardajiem ēdieniem, bet arī interesantā pasniegšanas veida, ko tur var nobaudīt.
Brasērija stila kafejnīca paredz interesantus, dažādus ēdienus, kas netiek pasniegti lielās porcijās, bet gan mazākos, vairākos traukos, tādējādi ikviens var sakombinēt savu maltīti, kā arī vienā ēdienreizē nobaudīt citviet nesavienojamas garšas un, protams, arī dalīties garšas atklājumos ar draugiem.
Ēdiens ir kvalitatīvs, interesants un lielākā daļa izejvielu ir vietējie Latvijas, lai radītu īstu sezonālo garšu buķeti un palutinātu garšas kārpiņas ar mājas ēdienu.
“Tā kā ēdieniem nav lielas porcijas, nav arī lielas cenas, kas nozīmē, ka kafejnīcā var kaut ko sev vēlamu atrast omīte ar mazbērniem, bet tikpat labi kāds pāris var pie blakus galdiņa pasūtīt teju visu ēdienkarti, ja vēlas. Cenas un porcijas pieļauj neskaitāmas variācijas. Ja pīle ar biezeni un dārzeņiem citviet maksā 30 eiro, tad šeit katru porcijas daļu var pasūtīt un sakombinēt atsevišķi, pielāgojoties gan vēderpriekam, gan maciņam,” stāsta brasērijas īpašnieks un galvenais šefpavārs Matīss Alesandrovs.
Viņš ar prieku stāsta, ka tikko atvērto kafejnīcu tiešām gāž no kājām un ir sajūta, ka “Maijas Brasērija” ir uz viļņa, jo līdzīgu kafejnīcu nav daudz, līdz ar to rīdziniekiem tiešām šis koncepts patīk, viņi eksperimentē ar garšām un nobauda ēdienus, ko citviet nevarētu atļauties. Dalīšanās maltītē ir arī interesanta pieredze, tas satuvina un pats ēdiena baudīšanas process jau kļūst par vakara izklaidi.
Ikvienam iespējams rezervēt kamīnzāli un citas telpas arī ballītēm un plašākiem pasākumiem, kur pavadīt vakaru privātā gaisotnē. Šobrīd jau uzstādīta arī āra terase, kas ļaus sevi palutināt, baudot arī pavasara siltos vakarus! Dodies jaunos garšas meklējumos uz Āgenskalnu!
Raksts tapis sadarbības ietvaros.