Anastasija Samoilova (attēlā) un Tīna Graudiņa šobrīd pasaules rangā ir sestajā pozīcijā. Foto: Ieva Leiniša/LETA

Dārgais volejbols. Jūrmalā profesionālās tūres “Challenge” posma budžets būs 750 000 eiro Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Jūrmalā šovasar gaidāmā pludmales volejbola profesionālās tūres “Challenge” posma budžets būs 750 tūkstoši eiro.

Turnīrs Jūrmalā risināsies no 15. līdz 18. jūnijam, pamatturnīrā gan vīriešiem, gan sievietēm piedalīsies 24 pāri, kvalifikācijā – 32. Latvijai katrā dzimumā pamatturnīrā būs viena komanda, plus pa vienai kvalifikācijā. Par savu vietu, balstoties uz pozīciju pasaules rangā (6.), var neuztraukties Eiropas čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Pārējās ceļazīmes tiks sadalītas iekšējā atlasē ar astoņu duetu dalību. “Ja kādai no komandām pēc ranga ir iespēja spēlēt kvalifikācijā, no vienas puses, nebūtu pareizi, ka jāpiedalās iekšējā atlases turnīrā, taču, no otras puses, sākusies olimpiskā kvalifikācija Parīzes spēlēm, visiem duetiem ir ambīcijas, tāpēc mēs kā federācija nevienam nevēlamies aizvērt durvis,” “Latvijas Avīzei” sacīja Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Arnis Tunte.

Latvijai līgums par profesionālās tūres posma organizēšanu ir uz trim gadiem. Pērn Jūrmala uzņēma augstākā – “Elite 16” – līmeņa turnīru, tāpat paredzēts arī nākamgad. “Šogad vienojāmies, ka pārejam uz “Challenge” sportisku iemeslu dēļ, lai vairāk pāriem dotu atspēriena iespēju, ņemot vērā mūsu pašreizējās spējas. Pagājušajā gadā Jūrmalā Latvijas duetu statistika bija viena uzvara un 15 zaudējumi. Reitinga punktus ieguvām, bet gribam, lai latvieši spēlē arī izšķirošajos mačos sestdienā un svētdienā,” skaidroja Tunte.

Turnīra budžets ir 750 tūkstoši eiro. Valsts sedz licences maksājumu virs 400 tūkstošiem, Jūrmalas pašvaldība piemet nedaudz virs 100 tūkstošiem, federācija vēl cer uz atbalstu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras. Sponsoru devums gaidāms vismaz 60 tūkstoši eiro. Balvu fondu, kas ir 150 tūkstoši, nodrošina Starptautiskā Volejbola federācija no licences maksas.

Latvijas nomināli otrais vīru duets Mārtiņš Pļaviņš un Mihails Samoilovs vakar pastāstīja, ka šoziem nav devušies trenēties uz Ēģipti, ņemot vērā Mārtiņa atkopšanos pēc ceļgala operācijas. Viņš jau piedalījies turnīros, taču treniņos vēl jāņem vērā konkrētā brīža sajūtas. Kopumā celis šobrīd pat esot spēcīgāks nekā pirms traumas.