Ilustratīvs foto. Foto – LETA/Evija Trifanova

Atklāta pirmā pludmales volejbola halle Latgalē







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Preiļu novada Rušonas pagastā par privātiem līdzekļiem uzcelta un sestdien tiks atklāta pirmā pludmales volejbola halle Latgalē.

“Tā ir jauna būve, nodota ekspluatācijā pagājušā gada 24. novembrī. Divi ļoti kvalitatīvi smilšu laukumi, vairāk nekā desmit metrus augsti griesti, silti, mājīgi. Uzsvars uz pludmales volejbolu, bet hallē var spēlēt arī pludmales tenisu un futbolu. Ir viesnīca, kurā var palikt 24 cilvēki, padomāts tieši par sportistu ērtībām – gulta pat 2,30 metru gara, tiek nodrošināta ēdināšana. Latvijā otra tāda kompleksa nav. Atrodamies pie Zolvas ezera netālu no Daugavpils–Rēzeknes šosejas,” “Latvijas Avīzei” stāsta kompleksa pārstāvis Mārtiņš Civkors. Bāzei īpašnieks ir kāds Daugavpilī dzimis un mācījies, vēlāk Krievijā dzīvojis un atkal Latgalē atgriezies uzņēmējs.

Halle, kurai dots nosaukums “Vasara”, rīt tiks atklāta ar amatieru turnīru, kā arī paraugspēli aizvadīs Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš pret Mārtiņu Pļaviņu un Mihailu Samoilovu.

Komplekss atrodas nepilnus 30 kilometrus no Preiļiem, nedaudz vairāk līdz Rēzeknei, 50 kilometru līdz Daugavpilij, bet līdz Rīgai – 230. Nomaļā vieta nav bijis šķēr­slis investēt līdzekļus šādā projektā. “Šī ir vienīgā pludmales volejbola halle Latgalē, arī citos reģionos to ir maz – Rīgā piecas, viens laukums ir Liepājā, tas arī viss,” norāda Civkors. “Attiecībā uz halles piepildīšanu pamazām sākas kustība, ir bijuši individuālie treniņi, tiek komplektētas treniņu grupas. Bija atbraukuši jaunieši no Ogres, ļoti patika. Plānojam mērķtiecīgi iet uz to, lai nometnes pie mums aizvadītu izlases līmeņa volejbolisti un ne tikai no Latvijas, bet arī ārzemēm.”

Volejbola tradīciju Rušonas pagastā pagaidām nav. Pludmales volejbols nav no lētākajiem sporta veidiem, bet, lai varētu trenēties vietējie bērni un jaunieši, iecerēts attīstīt sadarbību ar pašvaldību sporta skolām. Tāpat notiekot sarunas ar treneriem, interesi izrādījis arī plašākai sabiedrībai zināms speciālists, pagaidām gan uzvārdu Civkors neatklāj.