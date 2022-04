“Lai gan aizvadītie divi gadi bijuši smagi, toties krīze pamudināja nozari paātrināt automatizācijas, digitalizācijas un citu inovāciju ieviešanu. Daudzi pameta tirgu, bet mūsu uzņēmums, piedāvājot elastīgus sadarbības nosacījumus, spēja kļūt par segmenta līderi,” tā viesmīlības nozares situāciju vērtē “Mogotel Hotel Group” izpilddirektore Jeļena Stirna. Foto: Timurs Subhankulovs

"Daudzi pameta tirgu, bet mūsu uzņēmums spēja kļūt par segmenta līderi!" Jeļena Stirna par viesmīlības biznesa veiksmes stāstu







Ingrīda Mičāne, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas viesnīcu operators “Mogotel” ir viens no vadošajiem Baltijā, viesmīlības un tūrisma biznesā darbojoties jau 18 gadus. Patlaban “Mogotel” pārvalda 16 viesnīcas sešās Eiropas valstīs – Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Polijā, Bulgārijā un Ukrainā, pārstāvot zīmolus “Wellton Hotels”, “Rixwell Hotels”, “RIJA Hotels”, “Wyndham” un “Wyndham Garden”.

Līdz Covid-19 izraisītās krīzes sākumam “Mogotel” savās pārvaldītajās viesnīcās uzņēma ap 800 000 viesu gadā, nodrošinot vidējo noslodzi 85% gadā un vairāk, atkarībā no viesnīcas veida un atrašanās vietas. “Mogotel” lepojas, ka tā tīkla viesnīcu noslodzes radītāji ir vidēji par 35% augstāki nekā konkurentiem tajos pašos tirgos, bet apgrozījums uz vienu pārdoto istabu ir par 30–40% augstāks nekā vidēji konkurentiem.

Eksportē viesnīcu pakalpojumus

Lai gan pandēmija uzņēmuma attīstību piebremzēja, liekot uz laiku slēgt līdz pat 80% viesnīcu un iztikt no dīkstāves pabalstiem, pat šādos apstākļos ambiciozi plāni nav atlikti. Par to liecina šogad parakstītā vienošanās ar vienu no pasaulē lielākajiem viesnīcu franšīzes devējiem – tīklu “Wyndham Hotels & Resorts”, kam pieder vairāk nekā 9000 viesnīcu 95 pasaules valstīs. Sadarbības rezultātā šogad februārī Vācijā, Minhenē durvis vēra četru zvaigžņu biznesa viesnīca “Wyndham Garden Munich Messe”. Tūlīt pēc tam tika slēgta nākamā vienošanās un arī Polijā, Vroclavā darbu sāka piec­zvaigžņu viesnīca “Wyndham Wroclaw Old Town Hotel”, kas kļuvusi par valstī pirmo “Wyndham” zīmola viesnīcu. Bet pērn atvērtas viesnīcas arī Tallinā. Kāpēc tieši šajās pilsētās?

“Mums ir plaša attīstības nodaļa, un skatāmies uz visām Eiropas valstīm, sadarbojamies ar ļoti daudziem partneriem. Tallina ir mūsu tirgus, kurā jau strādājam, tāpēc izaugsme Tallinā ir pilnīgi dabiska. Bet Minhene un Vroclava izvēlēta sadarbībā ar mūsu partneri “Wyndham Hotel & Resorts”,” tā “Latvijas Biznesam” atzīst “Mogotel” mārketinga direktors Igors Porohs.

Starp citu, kompānija darbojas arī Ukrainas galvaspilsētā Kijivā, pārvaldot četrzvaigžņu viesnīcu “Sky Loft hotel by Rixwell”. Šobrīd viesnīca turpina strādāt, bet viesu skaits ir niecīgs, galvenokārt tie ir žurnālisti un darbinieki. Arī pēc karadarbības beigām Kijivas tūrismam un viesnīcu nozarei vajadzēs ilgāku laiku, lai atkoptos. “Pirmie viesnīcu viesi pēc kara, visticamāk, būs paši ukraiņi un ārzemnieki, kas brauks dažādās pēckara misijās. Līdz karam Kijiva bija ļoti populārs galamērķis tūristiem atpūtas nolūkos no Turcijas, Saūda Arābijas, ASV, Irānas, Izraēlas, Azerbaidžānas, Vācijas u. c. valstīm. Šie klienti, visticamāk, tik ātri neatgriezīsies,” tā Igors.

Piecu miljonu atspēriens

Kā atzīst uzņēmumā, ambiciozie attīstības plāni iespējami, pateicoties pirms diviem gadiem noslēgtajam investīciju projekta līgumam ar Attīstības finanšu institūcijas “Altum” izveidoto alternatīvo ieguldījumu fondu “Altum kapitāla fonds”. Līgums paredz piešķirt uzņēmumam piecus miljonus eiro jaunu viesnīcu Eiropā pārņemšanai pārvaldīšanā. Izmantojot aizdevumu, uzņēmums šogad plāno nomāt un pārvaldīt dažādu kategoriju viesnīcas Vācijā un Polijā.

“Investīciju projekts kopumā paredz padziļinātas tirgus izpētes gadījumā, atrast aptuveni septiņus viesnīcu projektus dažādās valstīs, kurus mēs pārņemtu pārvaldīšanā. Neskatoties uz krīzi, viesnīcu operatoriem ir lielas attīstības iespējas, jo tirgū notiek lielas pārmaiņas. Ir viesnīcas, kas pandēmijas laikā palika bez operatoriem, mainās arī viesnīcu īpašnieku attieksme. Daudzi viesnīcu īpašnieki šajā krīzē saprata, ka lielāks ieguvums būs, ja viesnīcu pārvaldīs profesionāls operators, kā arī viesnīcu veiksmīga pārvaldīšana un to investīciju atdeve ir sarežģītāka, nekā varētu likties,” norāda Igors.

“Glābj” bēgļi

Neskatoties uz to, ka viesmīlības nozare visā Eiropā smagi cieta Covid-19 pandēmijas laikā, pēc aktīvas vakcinēšanās un precīzu ceļošanas noteikumu ieviešanas tūrisms pagājušā gada nogalē sāka atjaunoties. Piemēram, saskaņā ar kompānijas “STR Global” datiem, 2022. gada rudenī viesnīcu piepildījums Vācijā sasniedza 65–70% no 2019. gada līmeņa, bet Polijā – 80–85%. Arī Latvijā viesmīlības nozare atjaunojas, tiesa, nedaudz lēnāk. Pēc ceļojumu tirgus aktivizēšanās 2022. gada rudenī Latvijas viesnīcu aizpildījums sasniedza 50–55% no 2019. gada līmeņa. Diemžēl cerības par tālāku kāpumu kā ar nazi nogrieza februārī sāktais Krievijas karš Ukrainā, radot nestabilitāti arī citos reģionos un mainot tūrisma aģentūru plānus. Kā atzīst, “Mogotel” izpilddirektore Jeļena Stirna, patlaban situācija viesnīcu tirgū Latvijā ir neierasta, proti, no vienas lielā apjomā tiek anulēti iepriekš rezervētie numuri, bet no otras – to kaut nedaudz līdzsvaro valsts atbalsts par bēgļu uzņemšanu.

“Situācija ir divējāda. Tūrisma aģentūras atteica lielāko daļu no plānotajām tūrēm, kā iemeslu minot nestabilitāti un Baltijas valstu robežu ar Krieviju. No otras puses – mums parādījās iespēja viesnīcās uzņemt bēgļus ar valsts atbalstu. Kaut gan valsts atbalsts ir mazāks par tūristu maksāto cenu, tomēr tas ļauj viesnīcām turpināt darbu. Šobrīd ukraiņu bēgļus izmitinām deviņās viesnīcās, šīs izmaksas sedz valsts. Krievijas un Baltkrievijas bēgļu nav daudz, viņi paši rezervē istabas un uzturas šeit kā parastie tūristi. Sadarbībā ar labdarības organizācijām ukraiņu ģimenēm piedāvājam arī bezmaksas numurus, piemēram, marta pirmajās dienās viesnīcās izmitinājām 80 bēgļus, no kuriem lielākā daļa ir bērni no trīs mēnešu līdz 18 gadu vecumam,” norāda Jeļena.

Viņa arī atzīst, ka valsts atbalsts paredzēts trim mēnešiem, tādēļ joprojām nav skaidrības par vasaru. “Ja februāra sākumā iezīmējās tendences, ka vasara varētu pietuvoties 2019. gada rādītājiem, tagad viss norāda, ka tā nenotiks. Latviju un Igauniju kā tūrisma mērķi šobrīd rezervē tikai Baltijas valstu iedzīvotāji, kā arī nedaudz somi, vācieši un angļi.”

Noturēs pozīcijas

Lai gan darba plānošana patlaban ir apgrūtināta, “Mogotel” grupa jau guvusi pietiekami lielu rūdījumu iepriekšējās krīzēs, tādēļ spēj ātri reaģēt uz izmaiņām un negrasās nogrimt. “Tūristu skaits saruks, kopējo dinamiku jau ietekmē elektrības, gāzes cenu kāpums visā Eiropā, līdz ar to pieaugs arī tūrisma pakalpojumu cenas. Taču krīze rada stimulu tikai spēcīgiem spēlētājiem. Mēs spējām ātri pārkārtot savu darbu, lai iegūtu papildu iespējas attīstībai. Viesmīlības industrija ļoti cieta, daudzi bija spiesti tirgu pamest. Mūsu uzņēmums, piedāvājot elastīgus sadarbības nosacījumus, spēja kļūt par segmenta līderi, pierādot savu stabilitāti, spējas strādāt un vissvarīgākais – attīstīt nozari krīzes apstākļos. Domāju, ka noturēsim šīs pozīcijas arī turpmāk,” rezumē Jeļena.

Sēkla

SIA “Mogotel” reģistrēta 2011. gadā ar 2845 eiro pamatkapitālu. Kompānija pieder AS “Mogotel Group”, kuras vienīgais akcionārs ir Vadims Muhins.

Dīgsts

2021. gadā saņemts 5 milj. eiro liels “Altum” finansējums jaunu viesnīcu Eiropā pārņemšanai;

“Mogotel” pārvalda 16 viesnīcas sešās Eiropas valstīs, piedāvājot vairāk nekā 2200 numuru.

Augļi

Šogad parakstīta vienošanās ar viesnīcu ķēdi “Wyndham Hotels & Resorts”, kas pārvalda aptuveni 9000 viesnīcu 95 valstīs, vienošanās ietvaros 2022. gada februārī Minhenē, Vācijā durvis vēra četru zvaigžņu biznesa viesnīca “Wyndham Garden Munich Messe”.

Līdz gada beigām plānots noslēgt 10 jaunus viesnīcu nomas līgumus, galvenokārt Polijā, Vācijā, Austrijā, Igaunijā.

VĒRTĒJUMS: Veiksmīgs menedžments

Tūrisma portāla “baltictravelnews.com” direktors Aivars Mackevičs: “Mogotel” ir spējis ļoti veiksmīgi izmantot divas svarīgas kompetences viesmīlības biznesā. Proti, uzņēmumam ir liela pieredze būvniecībā un viesnīcu menedžmentā. Salīdzinājumam var minēt piemēru no citas nozares. Pirms 20 gadiem dators bija dārgāks un svarīgāks nekā datorprogrammas, bet šobrīd ir otrādi. Tieši datorprogrammas nosaka, kādiem ir jābūt datora tehniskajiem rādītājiem, lai programma varētu veiksmīgi strādāt. Līdzīgi arī viesnīcu biznesā – mūsdienīgam menedžmentam ir lielāka vērtība nekā ēkai. Proti, “Mogotel” sava menedžmenta vajadzībām pielāgo ēkas būvniecības nianses tā, ka tās izmantošana nes lielāku peļņu nekā citiem konkurentiem. Daudzi uzņēmumi naktsmītņu biznesā konservatīvi iekārto viesnīcu numurus tā, lai tos nevajadzētu atjaunot vismaz 7–10 gadus, bet “Mogotel” uzbūvē un iekārto viesu numurus tā, ka tie ir viegli pārbūvējami, atjaunojami un pielāgojami. Līdz ar to “Mogotel” viesnīcas ir kopsolī ar laikmetu un viesu vēlmēm. “Mogotel” ir labs piemērs Latvijas uzņēmējiem strādāt ar lielāku mērogu, nekā nosaka mūsu valsts robežas, jo šādā biznesa līmenī Latvijas uzņēmēji iegūst jaunu kompetenci un pieredzi.