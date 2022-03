Smiltenes novada uzņēmums “Zeltini” radījis e-velo amfībiju-kemperi “Z-Triton”, kas ļauj ceļot gan pa zemi, gan ūdeni. “Zeltinu” dibinātājs Aigars Lauzis: “Esam atraduši veidu, kā ceļot zaļi, apvienojot kemperus, močus un laivas, izveidojot jaunu nišu un piedāvājot produktu, kāda tirgū vēl nav.” Publicitātes foto

Latvieši rada e-velo amfībiju-kemperi, kas brauc gan pa ūdeni, gan zemi Ieteikt







Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lai veicinātu zaļā tūrisma mobilitāti, Smiltenes novada uzņēmums “Zeltini” radījis e-velo amfībiju-kemperi “Z-Triton”, kas ļauj ceļot gan pa zemi, gan ūdeni. Interese par braucamā iegādi ir liela, īpaši no Rietumeiropas un Ziemeļamerikas aktīvās atpūtas cienītājiem.

“Pēdējos gados, īpaši saistībā ar Covid-19 pandēmiju, palielinās to cilvēku skaits, kuri vēlas aktīvi atpūsties ārpus mājas. Parasti tās labākās atmiņas no ceļojumiem ir saistītas ar palikšanu dabā – mežā vai pie ūdens,” atzīst uzņēmuma “Zeltini” dibinātājs un amfībijas-kempera “Z-Triton” dizaina autors Aigars Lauzis. “Z-Triton” radošā studija ir lauku mājās “Zeltiņos”, bet prototipi top Valmierā.

“Lai būtu vieglāk apgūt ārvalstu tirgus, uzņēmuma nosaukums ir “Zeltini”, ko svešvalodās parasti izrunā kā “Zeltīnī”, līdzīgi kā “Lambordžīnī,” smej uzņēmuma dibinātājs. “Zeltini” kodolu veido Aigara ģimenes locekļi – dzīvesbiedrene Lija, brālis Renārs un suns – Džeka Rasela terjers Kobe. Renārs atbild par ražošanu un pārdošanu, Lija – par komunikāciju un mārketingu.

Uz projektu pamata, kā arī nepilna laika darbā ir piesaistīti vēl četri cilvēki. “Mums visiem ir līdzīga vērtību sistēma, mūs saista kaislība pret ārtelpu un aktīvs dzīvesveids,” teic Aigars. Viņam ir divi maģistra grādi – viens ainavu arhitektūrā, iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātē un Zviedrijas augstskolā, otrs – pilsētplānošanā, iegūts Londonas arhitektūras skolā. Daudzus gadus viņš ir strādājis par ainavu arhitektu Londonā un Tuv­ajos Austrumos, iesaistījies dažādos projektos – gan ūdens malas labiekārtošanā Ķīnā un mākslīgo salu veidošanā Indonēzijā.

Pēc šiem lielajiem projektiem Aigars nolēma apceļot pasauli – ar velosipēdu četru gadu laikā pieveicot 31 tūkst. kilometru. Pa ceļam viņš strādāja dizaina uzņēmumos dažādās valstīs – Stambulā, Dubaijā, Singapūrā un Šanhajā. “Singapūrā aizgāju uz pāris darba intervijām un varēju izvēlēties, kur strādāt, bet Šanhajā draugi no Londonas, kuri bija pārcēlušies uz Ķīnu, uzaicināja veidot kopīgu uzņēmumu, kurā uz pusgadu kļuvu par partneri,” atceras Aigars. Ideja par velo amfībiju-kemperi Aigaram radās ceļojuma laikā.

“Tā kā man nebija iespējas paņemt līdzi visas nepieciešamās mantas, un es nevarēju paša spēkiem tikt pāri ūdeņiem, jau Šanhajā sāku strādāt pie pirmā prototipa. Gribēju redzēt Japānu, tāpēc izbraukāju vēl šo valsti, un 2017. gadā, pēc četru gadu prombūtnes, ar Sibīrijas vilcienu pāri visai Krievijai, atgriezos Latvijā, kur kopā ar vietējiem amatniekiem tapa pirmais e-velo amfībijas-kempera prototips,” stāsta Aigars. Paralēli darbam pie prototipa viņš braukāja uz Ķīnu, Dubaiju un Londonu, kur strādāja projektēšanā, lai varētu atlicināt naudu prototipa attīstīšanai.

Turpinās Eiropas tūri

“Mēs esam atraduši veidu, kā ceļot zaļi, apvienojot kemperus, močus un laivas, izveidojot jaunu nišu un piedāvājot produktu, kāda tirgū vēl nav,” saka uzņēmuma “Zeltini” dibinātājs Aigars Lauzis. Publicitātes foto

Uzņēmums “Zeltini” izveidots 2018. gadā, uzreiz pēc Aigara atgriešanās no tālā ceļojuma. Viņš atzīst, ka projekta izstrādei ir piesaistīti teju visi iespējamie pieejamie finansējuma avoti – gan Smiltenes pašvaldības atbalsts, gan LIAA Valmieras biznesa inkubatora granti uzņēmējdarbības veicināšanai, Lauku atbalsta dienesta administrētās “Leader” pro­grammas ietvaros iegādāts lielformāta 3D printeris, produkta izstrādē izmantots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) iepazīšanās vaučeris, kā arī iegūts kredīts pirmās darbnīcas izveidošanai. Tikko piesaistīts 106 tūkst. eiro vērts LIAA administrēts Norvēģijas grants neliela apjoma grantu shēmā “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde”.

Līdz šim piesaistīts publiskais finansējums un riska kapitāls aptuveni 300 tūkst. eiro apjomā. Turklāt tam pagājušā gada rudenī uzņēmums veiksmīgi pabeidza pirmssēklas investīciju raundu, piesaistot 150 tūkst. eiro finansējumu no Igaunijas un Latvijas biznesa eņģeļu investoriem, kā arī no Singapūras riska kapitāla fonda “Mistletoe”, kas fokusējas uz ieguldījumiem uzņēmumos un idejās, kas rada pozitīvu ietekmi uz planētu un veicina ilgtspēju.

Šobrīd uzņēmums gatavojas sēklas investīciju raundam, lai piesaistītu 450 tūkstošus eiro ražošanas sākšanai, pabeigtu pašsaliekamās e-velo amfībijas-kempera versijas iz­strādi un produkta sertifikāciju. Pagājušā gada rudenī uzņēmums devās Eiropas tūrē, piedāvājot testa braucienus Ženēvā, Parīzē, Amsterdamā un Berlīnē. Atpakaļceļā – Parīzē, Am­sterdamā un Berlīnē – “Z-Triton” sociālo tīklu sekotāji varēja klātienē iepazīties ar braucamo. “Izbraucām pa Amsterdamas kanāliem un Šprē upi Berlīnē.

Cilvēki bija ļoti pārsteigti, jo īsti neticēja, ka amfībija-kemperis ir tik funkcionāls,” atceras Aigars. Šā gada aprīļa sākumā plānots doties uz Berlīnes izstādi “Velo Berlin”, kā arī turpināt iepazīstināt potenciālos amfībijas pircējus citviet Eiropā.

Varēs salikt paši

Velo amfībija-kemperis “Z-Triton” ir pilnībā aprīkots ar elektromotoriem, viegli un ērti vadāms, ar to var doties garākos braucienos, pavadot nedēļas nogali pie dabas un nakšņojot uz ezera. Tajā pietiek vietas diviem cilvēkiem un bērnam vai mazam sunim. Amfībijā, kuru pa sauszemi pārvieto trīsriteņu elektromopēds un uz kura jumta ir saules paneļi, ir viss, kas ceļojumā nepieciešams – UBS kontakti telefona uzlādēšanai, mini virtuve, apgaismojums u. c. Tā ir paredzēta gan garu, gan īsu attālumu veikšanai. Vienā piegājienā braucamais spēj nobraukt 50–100 km pa sauszemi un vēl 20–40 km pa iekšzemes ūdeņiem.

Attālums ir atkarīgs no tā, cik aktīvi tiek mīti velo pedāļi vai airēts. Ātrums, kādu šis braucamais var sasniegt, ir 25 km/h pa zemi un 5 km/h pa ūdeni. Amfībijas garums ir 3,95, bet platums – 1,45 metri. Ir sākusies “Z-Triton” priekšpasūtīšana, lielākā interese šobrīd no Rietumeiropas un Ziemeļamerikas. Amfībiju būs iespējams iegādāties vai iznomāt. Jūlijā “Z-Triton” varēs izmēģināt arī Latvijā, kādā no Valmieras novada ezeriem. Kempera nomas maksa ir 60 eiro dienā.

“Pārsvarā visi nomā uz divām dienām, jo vēlas amfībijā palikt pa nakti,” teic Aigars. “Z-Triton” cena būs, sākot no 14,5 tūkst. eiro. Pašsaliekamās amfībijas, kas līdzināsies IKEA pašsaliekamo mēbeļu principam, cena būs, sākot no 4,5 tūkst. eiro. “Tā būs krietni vienkāršāka versija gan pēc savas būtības, gan tehnoloģijām. Industriāli ražotā amfībija ir aprīkota ar elektromotoriem, pilnībā gatava, lai pārvietotos pa dažādas nozīmes autoceļiem, tai būs visas nepieciešamās atļaujas, bet pašsaliekamā versija nebūs tik plata un būs atbilstoša velosipēda lietošanas prasībām,” atšķirību skaidro Aigars. Šis modelis ļaus vieglāk sasniegt mērķa auditoriju dažādās pasaules valstīs, jo to varēs nosūtīt saliktā versijā un piegādāt līdz pat lietotāju namdurvīm.

Mainīs ceļošanas paradumus

“”Z-Triton” mērķa auditorija ir dabu mīlošas ģimenes, pārīši un piedzīvojumu meklētāji, tādi kā es,” teic Aigars. Interese par amfībijas iegādi ir ļoti liela. Jau izveidojusies rinda gan uz rūpnieciski ražotās, gan pašsaliekamās amfībijas iegādi – pārsvarā no Rietumeiropas un Ziemeļamerikas aktīvā tūrisma piekritējiem, taču ir arī pieteikumi no citām valstīm, piemēram, Rumānijas un Ekvadoras. Vislielākā interese šobrīd ir no Vācijas un Šveices.

Tuvākajos gados uzņēmums plāno atvērt “Z-Triton” izplatīšanas centrus vairākos kontinentos un izveidot starptautisku atbalstītāju kopienu, kas veicinās ceļojumu paradumu maiņu. Trīs gadu laikā “Zeltini” apgrozījums varētu būt aptuveni divi miljoni eiro gadā, bet ražošanas apjomi industriālajai versijai sasniegs 100 vienības gadā. “Vēlamies palīdzēt cilvēkiem atrast saikni ar dabu un mainīt viņu ceļošanas paradumus, piedāvājot videi draudzīgu un ilgtspējīgu risinājumu,” rezumē Aigars.

PĀRKĀPUMA BŪTĪBA

Sēkla

Veloceļojumā no Londonas uz Tokiju dzimusi inovatīva ideja.

Dīgsts

Prototipa izstrāde. Igaunijas un Latvijas eņģeļu investoru, Singapūras riska kapitāla fonda finansējums, LIAA atbalsta programmas, Norvēģijas grants pašsaliekamas versijas izstrādei.

Augļi

Ceļošanas paradumu maiņa. Aktīva priekšpasūtīšana un liels eksporta potenciāls.

Vērtējums: Būs veiksmīgi jebkurā nišā

Investors, Latvijas biznesa eņģelis Kārlis Cerbulis: Šis ir neparasts un savā ziņā unikāls projekts, kas īsti neiederas standarta jaunuzņēmumu kategorijā. Es tajā investēju 30 tūkst. eiro, jo ticu uzņēmuma vadītājam, kurš ir pierādījis, ka var tikt galā ar visdažādākajiem izaicinājumiem. “Z-Triton” ir unikāls nišas produkts, laiks rādīs, cik liela un cik strauji augoša šī tirgus niša būs. Esmu pārliecināts, ka “Zeltini” komanda būs veiksmīga jebkurā nišā. Prieks, ka šis inovatīvais projekts tiek īstenots Latvijas reģionos – Smiltenes un Valmieras novadā!