Daugavpils cietokšņa kādreizējā Pulvera noliktava pārtapusi par pilnvērtīgu mākslas darbu glabātavu. Foto: Ivars Soikāns

Daugavpils cietoksnī atklāta “Martinsona māja” Ieteikt







Ivars Soikāns, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Aizvadītās nedēļas nogalē Daugavpilī svinīgi atklāta jaunā izstāžu telpa – “Martinsona māja”, kas veltīta keramiķa Pētera Martinsona (1931–2013) radošajam mantojumam un ir Daugavpils Marka Rotko mākslas centra jaunā apakšstruktūra.

“Martinsona mājā” apskatāma Pētera Martinsona darbu pastāvīgā ekspozīcija “Sapņu pilsēta”, izstāde “Ķīpsalas keramika”, laikmetīgās keramikas krājums. Foto: Ivars Soikāns

Izstāžu telpa iekārtota Daugavpils cietokšņa Pulvera noliktavas ēkā, kuras restaurācija un piegulošās infrastruktūras būvdarbi noslēdzās šā gada sākumā.

Pēteris Martinsons ir dzimis Daugavpilī un ir viens no starptautiski atpazīstamākajiem Latvijas keramiķiem. Būdams viens no Ķīpsalas keramiķiem, kā arī ilggadējs Dzintaru radošo simpoziju dalībnieks un vadītājs, viņš devis fundamentālu ieguldījumu divu nozīmīgu Latvijas kultūras fenomenu tapšanā, kas transformēja keramiku no ierasti lietišķā žanra par pilnvērtīgu mākslas mediju un iedvesmoja vairākas keramiķu paaudzes gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Foto: Ivars Soikāns

“Martinsona māja” atklāta ar Pētera Martinsona pastāvīgo ekspozīciju “Sapņu pilsēta”. Pēc izglītības arhitekts, mākslinieks visa sava radošā mūža garumā būvēja savu “sapņu pilsētu” ar fantastiskiem iemītniekiem dažādu būtņu veidolā un īpašām arhitektoniskām formām.

Pēc savas vērienīgākās retrospektīvās izstādes 2013. gadā Pēteris Martinsons lielu savu darbu kolekcijas daļu uzdāvināja Daugavpils Marka Rotko mākslas centram. Tajā ietilpst mākslinieka pirmie veidojumi un virpojumi, ciļņi ar literāro darbu varoņiem, monumentālas figūras, virkne funkcionālu un stilizētu trauku, trausli porcelāna darbi, ar dažādu materiālu palīdzību atveidotas konkrētas būtnes (vārnas, lauvas, suņi) un tektoniskas būves (torņi, būri), cita veida figūras un daudzas skices.

Foto: Ivars Soikāns

“Martinsona mājas” mainīgo izstāžu daļā kā pirmā atklāta izstāde “Ķīpsalas keramika” no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra krājuma. Tajā eksponēti Ineses Āboliņas, Skaidrītes Cihovskas, Violetas Jātnieces, Izabellas Krolles, Silvijas Šmithenas, Kornēlijas Ozoliņas un Latvītes Mednieces darbi.