Degvielas cenas kāpj “debesīs”: lūk, pāris vienkāršu padomu, kā padarīt braucienu ekonomiskāku 0

Pēdējo dienu laikā ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā manāmi pieaugušas degvielas cenas. Tāpēc daudzi autovadītāji sāk domāt, kādus ieradumus pie stūres būtu vērts mainīt, lai katrā braucienā patērētu mazāk degvielas.

Portāls “Glavred” skaidro, kā samazināt degvielas patēriņu automašīnā.

Spiediens riepās

Izdevums “Auto Swiat” norāda, ka ļoti svarīga loma degvielas patēriņā ir spiedienam riepās.

Piemēram, ja spiediens samazinās par 20%, degvielas patēriņš pieaug par 3–4%. Tāpēc no pavasara līdz rudenim riepu spiedienu ieteicams pārbaudīt vismaz reizi mēnesī.

Eksperti uzsver, ka motora darbību ietekmē arī, piemēram, aizdedzes sveču stāvoklis. Regulāra šo detaļu nomaiņa palīdz novērst aizdedzes traucējumus un samazina degvielas patēriņu.

