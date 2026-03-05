Dmitrijs Peskovs un Vladimirs Putins
Dmitrijs Peskovs un Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/ REUTERS/Turar Kazangapov

Draudzības saites pārtrūkušas? Kremlis nāk klajā ar visai negaidītu paziņojumu 0

LA.LV
20:10, 5. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Kremlis publiski atteicies sniegt militāru atbalstu savam stratēģiskajam sabiedrotajam, Irānai, ar kuru tā tikai pirms gada bija parakstījusi nozīmīgu stratēģiskās alianses līgumu. Krievijas diktatora preses sekretārs Dmitrijs Peskovs atklāti paziņoja, ka šajā jautājumā Maskava vadīsies tikai pēc savām interesēm, vēsta dialog.ua.

Veselam
Daudzi šādi ēd katru dienu! Uztura speciālisti nosauc 5 visbīstamākās ēdienu kombinācijas
Vecumdienās tev nebūs vajadzīgi ne bērni, ne partneris, ne draugi – bet trīs citas lietas, ko vērts zināt ikvienam
RAKSTA REDAKTORS
Drīz vien stjuarte aizrādīja… Pasažieri piedzīvo nepatīkamu saskarsmi ar “airBaltic” apkalpi
Lasīt citas ziņas

Komentējot notiekošo militāro kampaņu pret Teherānu, Peskovs sacīja, ka Krievija neiejauksies.

“Klausieties, karš, kas notiek, nav mūsu karš. Mēs jau no paša sākuma esam pauduši savu nostāju, ka jebkurš karš var novest pie reģiona destabilizācijas. Tieši to mēs arī redzam,” sacīja Kremļa pārstāvis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Baiba Braže: Latvija nosoda Irānas uzbrukumus un pauž solidaritāti ar Līča valstīm
RAKSTA REDAKTORS
Iebļāvās un saļima! Satraucoši notikumi Imantā un Vakarbuļļos – divas sievietes sašautas ar pneimatisko ieroci, policija meklē lieciniekus
“Viņš ir bijis paraugs!” Latvieši skumst par Jāņa Streiča zaudējumu un dalās savos atmiņu stāstos

Viņš norādīja, ka kaujas ap Irānu pakāpeniski iesaista arvien vairāk valstu un rada papildu riskus pasaules ekonomikai un drošībai.

Vienlaikus Maskava, pēc Peskova teiktā, plāno galvenokārt koncentrēties uz savu ekonomisko interešu aizsardzību uz globālās nestabilitātes fona.

“Mums jādara tas, kas ir mūsu interesēs. Tagad mums ir jāsamazina jau notiekošo globālo satricinājumu ietekme uz mūsu ekonomiku,” sacīja Kremļa preses sekretārs.

Peskovs arī atzina, ka liela mēroga krīzes gadījumā Maskava rīkosies pragmatiski un meklēs labumu, kur tas būs iespējams.

“Mums ir jānodrošina savi ieguvumi, kur vien iespējams, lai cik ciniski tas neizklausītos,” viņš teica.

Jautāts par Krievijas iespējamo iejaukšanos konflikta izbeigšanai, Kremļa pārstāvis uzsvēra, ka Maskava neuzskata sevi par pusi, kas spēj apturēt kaujas.

“Vai mēs spējam apturēt šo karu? To var apturēt tikai tie, kas to sāka. Mūsuprāt, viņiem tas ir jādara. Šis nav mūsu karš,” paziņoja Peskovs.

Kremļa nostāja ir piesaistījusi uzmanību, ņemot vērā, ka Krievija un Irāna iepriekš ir demonstrējušas ciešu politisko un militāro sadarbību.

2025. gada 17. janvārī Maskava un Teherāna parakstīja visaptverošu stratēģiskās partnerības līgumu uz divdesmit gadiem. Dokuments stājās spēkā tā paša gada rudenī. Tajā ir 47 panti, kas regulē sadarbību ekonomikā, enerģētikā, finansēs, transportā, zinātnē, kultūrā, kā arī mijiedarbību drošības un terorisma apkarošanas jomā. Atsevišķa līguma sadaļa attiecas uz militāri politisko partnerību, tostarp kopīgām mācībām, pieredzes apmaiņu, militāri tehnisko sadarbību un sadarbību starp izlūkdienestiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kur devies Putins? Kremļa publicētie video liek uzdot vairākus jautājumus – eksperti pamana kādu dīvainu detaļu Putina kabinetā
“Bāreņi un antisociāli ļaudis!” Kura valsts tā oficiāli varētu uzrunāt savus Emirātos iestrēgušos pilsoņus?
Zviedrija zina ko vairāk? Šīs valsts iedzīvotājiem dotas īpašas instrukcijas “visādiem gadījumiem”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.