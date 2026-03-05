Draudzības saites pārtrūkušas? Kremlis nāk klajā ar visai negaidītu paziņojumu 0
Kremlis publiski atteicies sniegt militāru atbalstu savam stratēģiskajam sabiedrotajam, Irānai, ar kuru tā tikai pirms gada bija parakstījusi nozīmīgu stratēģiskās alianses līgumu. Krievijas diktatora preses sekretārs Dmitrijs Peskovs atklāti paziņoja, ka šajā jautājumā Maskava vadīsies tikai pēc savām interesēm, vēsta dialog.ua.
Komentējot notiekošo militāro kampaņu pret Teherānu, Peskovs sacīja, ka Krievija neiejauksies.
“Klausieties, karš, kas notiek, nav mūsu karš. Mēs jau no paša sākuma esam pauduši savu nostāju, ka jebkurš karš var novest pie reģiona destabilizācijas. Tieši to mēs arī redzam,” sacīja Kremļa pārstāvis.
Viņš norādīja, ka kaujas ap Irānu pakāpeniski iesaista arvien vairāk valstu un rada papildu riskus pasaules ekonomikai un drošībai.
Vienlaikus Maskava, pēc Peskova teiktā, plāno galvenokārt koncentrēties uz savu ekonomisko interešu aizsardzību uz globālās nestabilitātes fona.
“Mums jādara tas, kas ir mūsu interesēs. Tagad mums ir jāsamazina jau notiekošo globālo satricinājumu ietekme uz mūsu ekonomiku,” sacīja Kremļa preses sekretārs.
Peskovs arī atzina, ka liela mēroga krīzes gadījumā Maskava rīkosies pragmatiski un meklēs labumu, kur tas būs iespējams.
“Mums ir jānodrošina savi ieguvumi, kur vien iespējams, lai cik ciniski tas neizklausītos,” viņš teica.
Jautāts par Krievijas iespējamo iejaukšanos konflikta izbeigšanai, Kremļa pārstāvis uzsvēra, ka Maskava neuzskata sevi par pusi, kas spēj apturēt kaujas.
“Vai mēs spējam apturēt šo karu? To var apturēt tikai tie, kas to sāka. Mūsuprāt, viņiem tas ir jādara. Šis nav mūsu karš,” paziņoja Peskovs.
Kremļa nostāja ir piesaistījusi uzmanību, ņemot vērā, ka Krievija un Irāna iepriekš ir demonstrējušas ciešu politisko un militāro sadarbību.
2025. gada 17. janvārī Maskava un Teherāna parakstīja visaptverošu stratēģiskās partnerības līgumu uz divdesmit gadiem. Dokuments stājās spēkā tā paša gada rudenī. Tajā ir 47 panti, kas regulē sadarbību ekonomikā, enerģētikā, finansēs, transportā, zinātnē, kultūrā, kā arī mijiedarbību drošības un terorisma apkarošanas jomā. Atsevišķa līguma sadaļa attiecas uz militāri politisko partnerību, tostarp kopīgām mācībām, pieredzes apmaiņu, militāri tehnisko sadarbību un sadarbību starp izlūkdienestiem.