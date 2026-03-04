Vilis Krištopans
Eiroparlamenta deputāts Vilis Krištopans vietnē “Facebook” publicējis saviļņojuma pilnu attēlu, kas liek noprast, ka viņš ar sievu uzņēmēju Aiju Krištopani svin kāzu jubileju.

Pāris laulājies pirms 47 gadiem. Krištopana pievienotajā attēlā redzams, kā mīlnieki izskatījušies pirms teju pus gadsimta. “Vēl 3 gadi! Un tad 50. Vai vai…” pie attēla raksta Krištopans.

Viļa un Aijas laulībā dzimuši trīs bērni: dēls Kaspars un Kristaps un meita Nikola.

