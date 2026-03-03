Foto: Canva

Daži cilvēki jau no bērnības, šķiet, izjūt pasauli dziļāk nekā citi. Tieši šis bērns uzdod jautājumus, kas mulsina pieaugušos. Tieši šis draugs spēj sniegt gudru padomu, pat ja pats vēl nav piedzīvojis konkrēto situāciju. Un tieši šis cilvēks bieži jūtas nedaudz neiederīgs apkārtējā pasaulē – nevis pārāks, bet iekšēji vecāks.

Psiholoģija to skaidro ar augstu emocionālo jutību, izteiktu pašanalīzi un attīstītu empātiju. Savukārt numeroloģijas pārstāvji apgalvo, ka noteikti dzimšanas datumi sev līdzi nes īpašu enerģētisko nospiedumu. Apvienojot abas pieejas, rodas jēdziens, ko bieži dēvē par “vecu dvēseli”.

Tiek uzskatīts, ka ir seši dzimšanas datumi, kas biežāk nekā citi saistīti ar iekšēju briedumu.

