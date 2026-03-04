Foto: Pexels.com

Tik stūrgalvīgi, ka strīdēties ar viņiem ir bezjēdzīgi: astrologi īpaši izceļ 3 zodiaka zīmes 0

kokteilis.lv
10:34, 4. marts 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Teju katram no mums ir kāds draugs vai ģimenes loceklis, kas izceļas ar stūrgalvību un nelokāmu pārliecību. Kad šādi cilvēki pieņem lēmumu, mēģinājumi pārliecināt viņus paskatīties uz lietām citādi parasti ir lemti neveiksmei.

Eskalācija Tuvajos Austrumos sasniegusi jaunu līmeni: Irāna izteikusi oficiālu brīdinājumu Eiropas valstīm 2
Mēness pamet Zemi? Šobrīd debesu jumā notiek neatgriezeniskas lietas, tās ietekmēs visu 2
Kokteilis
Vai kāds ir teicis, ka tev ir “veca dvēsele”? Iespējams, atbilde slēpjas tavā dzimšanas datumā
Lasīt citas ziņas

Astrologi nosaukuši visstūrgalvīgāko zodiaka zīmju pārstāvjus, kā arī pretējo tipu – tās zīmes, kas viegli pielāgojas situācijām.

Vai tu esi stūrgalvīgāko vidū?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Astrologs nosauc labākos vīriešus pēc zodiaka zīmes: jebkura sieviete ar viņiem ir laimīga
Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Kokteilis
Kādā krāsā jābūt makam, lai piesaistītu naudu: katrai zodiaka zīmei ir savs tonis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.