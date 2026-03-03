“To uzzinot, paliku bez mājām, dāvinātā auto, uzturlīdzekļiem…” Kaislības starp Jelinsku un Fiļu nebeidz rimties 0
Pērnā gada rudenī par šķiršanos paziņoja Nurmuižas pils saimnieks Oļegs Fiļs un pils kompleksa vadītāja Kristīne Jelinska. Pirms kāda laika abi publiski ķīvējās sociālajos tīklos saistībā ar pils sociālajiem kontiem, kurus Kristīne bloķēja.
Zināms, ka pils konti sociālajos tīklos tomēr tika atbloķēti, tomēr Fiļs par to pateicās “Facebook” un “Instagram” saimniekam Markam Cukerbergam, nevis Jelinskai.
Kā žurnālam “Privātā Dzīve” pauda Jelinska – par pils sociālajiem kontiem, kas ir viņas radīti, Kristīne bijušajam mīļotajam prasījusi summu, kas, viņasprāt, ir niecīga. Viņa septiņus gadus veidoja Nurmuižas zīmolu.
Kristīne neslēpj: “Oļegs ir aizkaitināts, ka esmu jaunās attiecībās. To uzzinot, paliku bez mājām, dāvinātā auto, uzturlīdzekļiem…”
Viņa atklāja summu, kādu piedāvāja Fiļam par Nurmuižas sociālajiem tīkliem: “Piedāvāju visu nopirkt par 30 000 eiro, bet Oļegs nebija ar mieru.”
