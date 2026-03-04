“To, ko tikko redzēju…” Dreimanes jaunais draugs atklāj, ko domā par mīļotās kaislīgajām ainām ar šarmanto Andri Buli 0
Jaunais pašmāju seriāls “Mīļākās” skatītājiem piedāvā virkni kaislīgu ainu, un tajā redzama arī aktrise Lelde Dreimane un aktieris Andris Bulis. Tā kā šarmantā aktrise nesen uzsākusi attiecības ar uzņēmēju Artūru Bernātu, kādam radies jautājums – kā uz šādiem kadriem reaģē viņas partneris?
Seriālā Dreimanes partneri atveido viens no pieprasītākajiem pašmāju aktieriem – Andris Bulis. Jau pirmajās sērijās abu atveidotie varoņi redzami romantiskās ainās, kaislīgi skūpstoties un apskaujoties.
Uz seriāla pirmizrādi aktrisi pavadīja viņas jaunais draugs, kurš šos kadrus uztvēra pavisam mierīgi. “Šīs epizodes tika uzņemtas vēl pirms mūsu attiecību sākuma,” žurnālam “Privātā Dzīve” skaidroja A.Bernāts.
Viņš piebilda, ka jau iepriekš zinājis, kas seriālā būs redzams. “Lai nebūtu nekādu pārsteigumu, Lelde man šīs ainas ar Andri jau bija parādījusi,” stāstīja aktrises draugs, piebilstot, ka tajās nav nekā tāda, kas viņam liktu justies neērti.
Pēc Artūra domām, seriālā Leldei pat nav īpaši pikantu epizožu – citām aktrisēm tās esot daudz izaicinošākas. “To, ko tikko redzēju uz ekrāna, pat īsti nevar saukt par skūpstu. Daudz kas ir samontēts tā, lai skatītājam radītu iespaidu par notiekošo,” viņš sacīja.
Sarunas noslēgumā Bernāts ar smaidu piebilda, ka viņš pats izskatoties labāk par Buli un ir četrus gadus jaunāks.
Kā vēstīts, 19. februārī leģendārajā naktsklubā “Coyote Fly” pikantā noskaņā pirmizrādi piedzīvoja jauns, kaislīgs un sievišķīgs pašmāju seriāls “Mīļākās”, pulcējot seriāla aktierus, filmēšanas komandu un sabiedrībā zināmas personības.
“Mīļākās” stāsta par četrām atšķirīgām draudzenēm, kuras vieno cieša saikne. Seksoloģe Anna dzīvo šķietami ideālu dzīvi, taču aiz spožās fasādes slēpjas dažādi izaicinājumi. Skaistā un asprātīgā Signe labi orientējas attiecībās un darbā – no vīriešiem uzmanības viņai netrūkst. Ģimeniskā Alise ar vīru Alekseju un meitu Dārtu cenšas izdzīvot mūsdienu steidzīgajā ģimenes dzīvē, bet māksliniece Laura, kaislīga un pretrunīga, iemīlas pavisam sev nepiemērotos personāžos.
Lai svinīgi atzīmētu seriāla pirmizrādi, klubā “Coyote Fly” pulcējās sadarbības partneri, filmēšanas komanda un veidotāji, seriāla aktieri – Lelde Dreimane, Elīna Bojarkina, Kristīna Zaharova, Malgožata Apse, Artūrs Dīcis, Jurijs Djakanovs, Maksims Busels, Mārtiņš Počs u.c., kā arī sabiedrībā atpazīstamas personības, kā piemēram, Liene Atvara, Kristīne Čakare, Karīna Tonne, Annija Putniņa un Katrīna Kreile.