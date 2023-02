Delna: Mums ikdienā vairāk jāskaidro, kas ir korupcija un negodprātība Ieteikt







Izglītības un zinātnes ministrijas jaunā iniciatīva, ka atbrīvošana no eksāmeniem vairs nebūs vienkārša, vairs nepietiks ar ģimenes ārsta izziņu, vajadzīgs būs komisijas slēdziens. Vai šeit ir manāmi korupcijas riski?

Izaicinājums ikdienas darbā, protams, ir – spēt atrast resursus un laiku, lai šādos mazos, atsevišķos jautājumos arī sekotu līdzi, tā TV24 raidījumam “Dienas personība ar Veltu Puriņu” izteicās Inese Tauriņa, “Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore.

“Esam maza komanda, tāpēc mazos jautājumos īsti nevaram iesaistīties. Taču tas ir piemērs, kas parāda līdzīgi kā ar vakcīnām un sertifikātiem, ka mums ir ikdienā jārunā ar dažādu līmeņu iestādēm, amatpersonām un iedzīvotājiem par to, kas tad ir korupcija, kas ir negodprātība, lai veicinātu sabiedrības izpratni un celtu sabiedrības godīguma latiņu.”

Šis ir viens no piemēriem, kad jo vairāk runāsim par to, kas ir godīgs pilsonis, godīga rīcība, tad jo vairāk cilvēku šo sapratīs, un ar to arī ikdienā mēs nodarbojamies, tā Tauriņa.