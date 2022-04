“Diemžēl šodien ir jaunumi Odesā” – Rajevs ieskicē dienas notikumus Ukrainā Ieteikt







Šodien, uzsākot dienas notikumu apskatu Ukrainā TV24 “Speciālizlaidumā”, Igors Rajevs, militārais analītiķis, sāka ar stāstu par Odesu, norādot, ka šodien tur diemžēl ir jaunumi.

Neskatoties uz to, ka ukraiņi joprojām pārvalda gan pilsētu, gan krastu, naktī diemžēl krievu armija ir uzbrukusi vienīgajam dzelzceļam netālu no Odesas. Tā bija vienīgā vieta, pa kuru dzelzceļš no Rumānijas varēja šķērsot jūras līci. Tika uzspridzināts dzelzceļa tilts, tāpēc nāksies meklēt jaunus ceļus, kā nodrošināt degvielas piegādi. Šis ir negatīvs notikums, kas, kā minimums, ietekmēs notikums Odesas apkaimē.

Sņivhurinkai beidzamajā diennaktī uzbrukuši ukraiņu spēki, taču tas joprojām ir krievu placdarms, ko viņi notur. Pagaidām panākumu nav, taču ukraiņu spēki diezgan aktīvi turpina darboties šajā virzienā.

Interesanta situācija šodien bija vērojama pie pilsētiņas Klapajas. Šodienas laikā pilsētiņa savu piederību mainījusi trīs reizes. Ukraiņi to ieņēma, pēc tam krievi viņus izsita un vēlāk atkal ukraiņi ieņēma. “Nebrīnīšos, ja līdz dienas beigām atkal pārņems krievi. Tas tikai parāda, cik intensīvas kaujas tur notiek,” norāda I.Rajevs.

Arī citās vietās notikumi reizēm mainās burtiski pa stundām un minūtēm. Tā, piemēram, šodien bija viena no ziņām, ka ukraiņu spēki ieņēmuši Kiselevkas pilsētu. Bet jau pēc 2 stundām bija dzirdams, ka krievi tur veido filtrācijas nometni un pārbauda iedzīvotājus, kas nozīmē, ka Krievijas karaspēks jau ir ticis, kā minimums, 10 kilometrus uz priekšu.

“Tas viss parāda, cik bieži situācija mainās, cik bieži pilsētas pāriet no vienām rokām uz otrām,” norāda Rajevs. Viņš arī uzsver, ka šajā apkaimē savstarpējie pretuzbrukumi turpināsies vēl aptuveni nedēļu, jo spēku samērs abām pusēm ir līdzīgs.

Iepriekš militārais analītiķis paredzēja Krievijas armijas uzbrukumus Ukrainas ziemeļos, jo tur bija vērojama spēku grupēšanās, taču šodienas labā ziņa ir, ka ziemeļos uzbrukumi nav notikuši.

Arī Mariupolē situācija šodien ir bez izmaiņām. Lai arī krievi turpina bombardēt, ukraiņi joprojām notur visu “Azovstaļ” kompleksu, taču situācija tur joprojām ir ļoti sarežģīta.

Šodien izskanēja arī informācija, ka Sarkanais krusts un ANO varēs veikt civiliedzīvotāju evakuāciju, Krievijas prezidents Putins it kā esot tam piekritis, taču jāseko līdzi, vai tiešām tam tā ļaus notikt.

Plašāk par pārējiem notikumiem šodien Ukrainā skatiet pievienotajā video!