Foto: Shutterstock

Diena simbolizē kārdinājumus un vilinājumus…. Horoskopi 5.jūnijam Ieteikt







Auns

Šodien daudziem Auniem izdosies izkļūt no sarežģītām situācijām ar vismazākajiem zaudējumiem. Izrādi nebijušu aktivitāti, cenšoties izkļūt no kutelīgas situācijas. Tad tu no šīm situācijām iziesi kā uzvarētājs!

Vērsis

Diena simbolizē kārdinājumus un vilinājumus. Nav izslēgts, ka interesi par tevi izrādīs kolēģis vai cilvēks, ar kuru kopā tevi bieži saved liktenis. Un tomēr – padomā par to, ko tu baidies zaudēt visvairāk!!!

Dvīņi

Pilnīgi iespējams, ka tava darbība būs saistīta ar rutīnu. Domājams, ka tev būs nepieciešama līdzjūtība un dvēseles siltums. Tad tev viss izdosies.

Vēzis

Visnotaļ veiksmīga diena. Pat neparedzētas nepatikšanas un problēmas tev izdosies atrisināt bez lieliem pūliņiem – tu viegli izkļūsi no pašām grūtākajām situācijām. Nepadodies šķēršļiem!

Lauva

Tu vari atstāt uz apkārtējiem brīnišķīgu priekšstatu, jo sakari, kas izveidosies šodien, visticamāk, būs ilgstoši. Mīlestības attiecības atnesīs prieku.

Jaunava

Diena nav labvēlīga karjeras un finanšu virzībai. Iespējams, tev vajag atgriezties pie iepriekšējām nodarbēm.

Svari

Bīstama diena, kad būs grūtības ģimenes un profesionālajās attiecībās. Domājams, radīsies problēmas darbā un saskarsmē ar nevēlamiem cilvēkiem. Taču centies neiesaistīties strīdos.

Skorpions

Pastāv varbūtība, ka tu saskarsies ar birokrātiju. Tev var mēģināt uzkraut svešas problēmas. Pacenties vērīgāk attiekties pret savām saistībām, citādi tu no problēmām neizvairīsies.

Strēlnieks

Daudz uzmanības prasīs sabiedriskie pasākumi, neatstājot laiku, lai nodarbotos ar savām lietām. Mērens temps atnesīs tev ilgi gaidīto emocionālo mieru.

Mežāzis

Jau pašlaik nauda, kas ieguldīta projektos, sāks nest ienākumus. Labi veidosies attiecības ar cilvēkiem. Ja tu būsi atvērtāks pret tuviniekiem, tad pamanīsi, ka viņi atbalsta tevi.

Ūdensvīrs

Liela nozīme ir pareizam uzturam, pretējā gadījumā tu vari sākt justies slikti. Tev arī jācenšas būt labestīgam pret apkārtējiem, tad arī tava diena būs zem veiksmes zīmes.

Zivis

Mēģini objektīvi izvērtēt situāciju, un izrādīt taktu un labvēlību. Neizgāz savas dusmas pret tuviniekiem, esi uzmanīgs riskantās situācijās.