Divgadniekam Ziemeļkorejā piespriests mūža ieslodzījums, viņš nekad neredzēs dzīvi ārpus cietuma sienām







Divus gadus vecam bērnam tika piespriests mūža ieslodzījums ieslodzīto nometnē Ziemeļkorejā, jo viņu vecākiem piederēja Bībele. Bērns, kura visa ģimene arī tika ieslodzīta, pēc sprieduma pieņemšanas nekad neredzēs dzīvi ārpus cietuma sienām, vēsta “Metro“.

Tas ir viens no daudzajiem ekstrēmiem gadījumiem, kas atklāti jaunajā ASV Valsts departamenta starptautiskajā reliģijas brīvības ziņojumā.

Aprakstot konkrēto gadījumu, ziņojumā teikts: “Viens gadījums bija saistīts ar ģimenes arestu 2009. gadā, pamatojoties uz viņu reliģisko praksi un Bībeles glabāšanu. “Visai ģimenei, ieskaitot divus gadus vecu bērnu, tika piespriests mūža ieslodzījums politisko cietumu nometnēs.”

Šo nometņu apstākļus kristieši raksturoja kā “drausmīgus”, un nometnē esošie bieži tika pakļauti arī dažāda veida fiziskai ietekmēšanai. Vēl bargāki sodi tika noteikti citiem kristiešiem Austrumāzijas valstī daudziem tika izpildīts nāvessods viņu ticības dēļ.

Valdošās partijas loceklis tika nogalināts 3000 cilvēku priekšā Hyesan lidlaukā pēc tam, kad pie viņa tika atrasta Bībele.

Ziņojums, kurā apkopoti dažādu nevalstisko organizāciju, cilvēktiesību grupu un ANO secinājumi, iezīmē satraucošu ainu par kristiešu dzīvi Ziemeļkorejā. Tajā citēts viens aprēķins, ka Kima Čenuna režīma laikā līdz 70 000 kristiešu ir ieslodzīti savas ticības dēļ. Daži no tiem ir bijuši spīdzināti ar miega trūkumu, badu, dehidratāciju, sabojātu pārtiku, sitieniem un piespiedu agonizējošo pozu uzņemšanu ilgstoši.

Saskaņā ar jauno publikāciju viena kristiete 2020. gadā veikusi pašnāvību, jo cietumsargi atteicās ļaut viņai gulēt. Ziemeļkoreja apgalvo, ka tā garantē saviem iedzīvotājiem reliģisko brīvību savā konstitūcijā, kā pierādījumu atsaucoties uz baznīcām, ko tā ir uzcēlusi Phenjanā. Tomēr jaunajā ziņojumā teikts, ka šīs baznīcas darbojas tikai kā “ārzemnieku izstādes”, atsaucoties uz kāda bēgļa liecību, kurš teica, ka cilvēkus var arestēt par pārāk ilgu uzkavēšanos pie baznīcām vai pat konsekventu braukšanu tām garām.

Nevalstiskās organizācijas “Open Doors USA” secinājumos teikts: “Kristietis nekad nav drošībā. Bērni tiek mudināti pastāstīt saviem skolotājiem par jebkādām ticības pazīmēm viņu mājās.” Cita nevalstiskā organizācija “Korea Future” norādījusi, ka bērniem skolā māca par kristiešu misionāru “ļaunajiem darbiem”, tostarp izvarošanu, asinssūkšanu, orgānu izņemšanu, slepkavībām un spiegošanu.

Tas ir tāpēc, ka viņi tiek uztverti kā “naidīga šķira” un “nopietns drauds lojalitātei valstij”, teikts ziņojumā. Šamanisma sekotājiem draud sods, sākot no sešiem mēnešiem piespiedu darba nometnē līdz trim vai vairāk gadiem pāraudzināšanas iestādē. Taču kristiešiem var tikt izpildīts nāvessods vai piespriests sods no 15 gadiem līdz mūža ieslodzījumam nometnē pat līdz trim paaudzēm no vainīgās personas ģimenes.

Reliģijas vietā Kimu ģimene pieprasa pielūgt sevi un savu Jučes ideoloģiju, kas nozīmē nacionālo pašpaļāvību, teikts izdevumā. Ziņojumā tika atkārtots secinājums, ka “dzīve kristiešiem ir pastāvīgs spiediena katls, sagūstīšana vai nāve ir tikai vienas kļūdas attālumā.”

Šā mēneša sākumā tika atklāts, ka ikvienam ziemeļkorejietim ir dots rīkojums izlasīt 10 000 lappušu propagandas, kurā tiek slavēts Kims Čenuns, lai apturētu ārvalstu mediju izplatību.