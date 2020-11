Foto: EPA/Scanpix/LETA

Divos novados reģistrēts straujš Covid-19 jauno gadījumu skaita pieaugums





No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 457 Covid-19 inficēšanās gadījumiem puse reģistrēti Rīgā, bet straujš saslimstības kāpums reģistrēts arī Salacgrīvas un Auces novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 228 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 2300 cilvēki.

Salacgrīvas novadā reģistrēti 39 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits sasniedzis 99 cilvēkus.

Savukārt Auces novadā aizvadītajā diennaktī atklāti 18 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir pieaudzis līdz 23 cilvēkiem.

Gan Jūrmalā, gan Ķekavas novadā ir reģistrēti 14 jauni saslimušie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits Jūrmalā ir sasniedzis 132, bet Ķekavas novadā – 88 iedzīvotājus. 12 jauni saslimušie reģistrēti Jelgavā un Salaspils novadā, divu nedēļu inficēto kopskaitam Jelgavā augot līdz 120, bet Salaspils novadā – līdz 97 cilvēkiem.

Tikmēr 11 jauni inficētie aizvadītajā diennaktī ir reģistrēti Garkalnes novadā, desmit – Rēzeknē, deviņi – Daugavpilī, bet astoņi – Mārupes novadā. Virknē citu novadu aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 2300, Daugavpilī – 572, Jūrmalā – 132, Jelgavā – 120, Krāslavas novadā – 109, Mārupes novadā – 103, kā arī Salacgrīvas novadā – 99 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 103 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 92 – vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 80 – vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 457 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, savukārt vēl 13 pacienti miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 7975 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 5,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 13 693 personas, bet 175 inficētas personas mirušas.

SPKC jaunākā sniegtā informācija liecina, ka audzis to personu skaits, kas reģistrētas kā izveseļojušās – no 1635 personām 21.novembrī līdz 1651 personai 24.novembrī, taču šis rādītājs pēdējos mēnešos kopumā mainījies salīdzinoši nenozīmīgi un daudzkārt lēnāk nekā sasirgušo skaits.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka aizvadītajā diennaktī stacionēti 57 Covid-19 pacienti, savukārt kopumā slimnīcās ārstējas 425 Covid-19 slimnieki.