Dombrava par fiksētajiem droniem Rīgas lidostas teritorijā: "To attīstība var radīt būtiskus riskus nākotnē"







13. janvāra vakarā Rīgas lidostas lidmašīnu nosēšanās trajektorijā tika konstatēts drons, kura dēļ pirmdienas vakarā uz citām lidostām tika pārvirzītas trīs lidmašīnas, kurām bija ieplānots piezemēties Rīgas lidostā.

TV24 raidījumā “Preses klubs” runājot par konkrēto drona incidentu, Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs biedrs (NA) Jānis Dombrava norāda: “Pirmkārt, nevaram izslēgt variantu, ka kādi jaunieši vai citas personas, kas nesaprot, ko viņi dara, ir kaut ko sadarījuši, nepadomājot par sekām, jo ir skaidrs, ka lidosta tuvumā dronus lidināt ir aizliegts.”

Dombrava uzsver, ka jau šobrīd ir likums, kas skaidri paredz, ka šādās teritorijās policijai ir visas pilnvaras šādus dronus vākt nost, nevis gaidīt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) iesaisti, turklāt viņš atzīmē, ka gadījumos, ja tas būs nepieciešams, šis likums var tikt papildināts un precizēts.

“Skaidrs, ka lidostas teritorija ir viena no tām vietām, kur ir šie riski. Lidojošie droni no vienas puses ir pateicīgāki, jo viņus ir iespējams pamanīt gan ar dažādiem sensoriem, gan fiziski mēs varam tos ieraudzīt. Bet mums ir jāsaprot, ka šī bezpilota tehnika attīstās, ņemot vērā, ka ir gan sauszemes bezpilota sistēmas, gan jūra un zemūdens sistēmas. Es domāju, ka to izmantojums var radīt pietiekami lielus riskus nākotnē, piemēram, jūras akvatorijā, ostu teritorijā, kur identificēt šādas kustības var būt daudz sarežģītāk nekā, piemēram, lidojošos dronus. Atbildīgajām iestādēm ir jādarbojas, jāseko līdzi dronu attīstības tendencēm un jāmeklē vidi, kā šādas iekārtas neitralizēt,” tā Dombrava.

Viņš norāda, ka uzbrukuma tehnoloģijas vienmēr būs daudz attīstītākas nekā aizsardzības tehnoloģijas, taču ir arī ļoti reti vēsturiski brīži, kad aizsardzības tehnoloģijas spēj attīstīties ātrāk nekā uzbrukuma tehnoloģijas.