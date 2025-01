FOTO: Paula Čurkste/LETA “Ryanair” lidmašīna RIX Rīgas lidostas teritorijā.

Drona dēļ pirmdienas vakarā uz citām lidostām pārvirzītas trīs uz Rīgu lidojušas lidmašīnas







Lidmašīnu nosēšanās trajektorijā konstatēta drona dēļ pirmdien vakarā uz citām lidostām pārvirzītas trīs lidmašīnas, kurām bija ieplānots piezemēties Rīgas lidostā, aģentūrai LETA pastāstīja Civilās aviācijas aģentūras Operatīvo situāciju vadītājs Aivis Vincevs.

No Rīgas lidostas uz Viļņas lidostu pārvirzīts Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” reiss no Sofijas un Ungārijas zemo cenu aviokompānijas “WizAir” reiss no Kutaisi, savukārt atpakaļ uz Helsinkiem atgriezās Somijas nacionālās aviokompānijas “Finnair” reiss.

Viņš apstiprināja, ka trešdienas, 13.janvāra, vakarā Rīgas lidostas apkārtnē, lidmašīnu nosēšanās trajektorijā, esot konstatēts drons un, veicot drošības procedūru, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni, lidosta uz aptuveni 30 minūtēm slēgta.

Vincevs atzīmēja, ka šajā laikā slēgta arī izlidošana, kas aizkavēja izlidošanu Turcijas nacionālā aviokompānijas “Turkish Airlines” reisam uz Stambulu.

Savukārt Valsts policijas pārstāvji aģentūrai LETA pauda, ka saņemta informāciju par virs lidostas teritorijas redzētu objektu, kas atgādina dronu. Policija kopā ar sadarbības partneriem informāciju pārbauda.

Jau ziņots, ka 2023.gadā Rīgas lidostā apkalpoja kopumā 6,631 miljonu pasažieru, kas ir par 23,2% vairāk nekā gadu iepriekš, kad tika apkalpots 5,381 miljons pasažieru, taču par 15% mazāk nekā 2019.gadā, kad lidostā tika apkalpoti 7,798 miljoni pasažieru.

Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.

Arī vairāki sociālo tīklu lietotāji publicējuši ierakstus, kuros apliecinājuši, ka ievērojuši virs Rīgas lidojam dronu.

Tikko drons lidoja virs t/c Rīga plaza. Jau kopš 18:00 ievēroju ka ik pa laikam nolido pa šo trajektoriju. Kas notiek? @LV_CAA — Kaspars Kambars (@kaselsk) January 13, 2025

Kurš vēl redzēja 4 dronus haotiski lidinamies virs Āgenskalna? Filmēts 13.01.2025 ap pl. 18:00 Uzvaras parkā. Izskatījās kā Ņūdžersijas droni. pic.twitter.com/CGrePLm6gq — Jānis Suipe 🇱🇻 (@SuipeJanis) January 13, 2025