Foto: EP Mediju centrs

Dombrovskis: Kara ietekmē Eiropas Savienības ekonomikas izaugsme sabremzēsies, bet neapstāsies







Eiropas Savienībā kara ietekmē ekonomikas izaugsme sabremzēsies, bet neapstāsies, intervijā aģentūrai LETA prognozēja Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis (JV).

“Eiropas Komisija nākamo prognozi publiskos maijā. Skaidrs, ka prognozes tiks pārskatītas uz leju, jo iepriekšējā prognoze pirms kara Eiropas Savienībai paredzēja 4% izaugsmi un ir skaidrs, ka tādu izaugsmes rādītāju nebūs. Vienlaikus pašlaik vērtējums ir, ka ekonomiskā izaugsme tiks nobremzēta, bet pilnībā neapstāsies,” sacīja Dombrovskis, vienlaikus piebilstot, ka, protams, ir jāvērtē tālākā situācijas attīstība Ukrainā.

Tāpat viņš pauda, ka bažas ir par inflācijas pieaugumu. “Jau martā eirozonā inflācija sasniedza vēsturiski augstāko rādītāju – 7,5%. Virknē valstu tā ir vēl augstāka, ieskaitot Latviju,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks.

Viņš uzsvēra, ka galvenais inflācijas cēlonis ir augstās enerģijas cenas, un atgādināja, ka Eiropas Komisija ir publiskojusi arī iespējamo pasākumu kopumu, ko dalībvalstis var īstenot, lai negatīvo enerģijas cenu ietekmi mazinātu un ierobežotu kopumā cenu pieaugumu.

“Pašreiz mēs vērtējam arī to, kā kopumā Eiropas Savienībā funkcionē enerģijas tirgus, jo tam raksturīgs, ka elektrības cenas lielā mērā ir atkarīgas no gāzes cenām, pat neskatoties uz to, vai elektrība tiek ražota no gāzes, atjaunojamajiem vai citiem resursiem. Tādēļ mēs vērtējām arī elektrības cenu veidošanas mehānismu,” sacīja Dombrovskis.