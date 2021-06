Vjačeslavs Dombrovskis Foto: Evija Trifanova/LETA

Dombrovskis: Valdībai un Finanšu ministrijai nav izpratnes par to, kā funkcionē tautsaimniecība un darba tirgus







“Man ir ļoti grūti teikt, ko ir spējīga sadzirdēt, uztvert un saprast šī koalīcija, jo tieši par to pašu bijām runājuši vēl budžeta pieņemšanas laikā,” kanāla RīgaTV24 raidījumā “Finanšu un nodokļu labirinti” pauda 13.Saemas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.

“Par to, ka valdībai un Finanšu ministrijai nav izpratnes par to kā funkcionē tautsaimniecība un darba tirgus, – jo ir darbinieki, kas izvēlas maksimāli drošas darba attiecības, kur viņiem no vienas puses ir garantēts pastāvīgs darbs un viņš ir aizsargāts no likumdošanas puses un kur tiek maksāti maksimāli darba spēka nodokļi, ieskaitot visas VSAOI un viņi ir aizsargāti attiecībā uz pensijām, uz darba zaudēšanas risku utt.. Bet ir arī darbinieki, kam nav pastāvīgi garantēts darbs un viņi ir uz pusi uzņēmēji, tāpēc loģiski, ka viņi var izvēlēties un izvēlas visu šo sociālā nodokļa nastu nemaksāt, kas nozīmē, ka viņi arī apzinās, ka viņiem šīs apdrošināšanas nav, – uzsver Dombrovskis.

“Es teiktu, ka vienīgais, kas viņiem jāmaksā ir tā daļa, kas pensijā – tā saucamais “pirmais līmenis” un tie ir 14% sociālā nodokļa, nevis visi 33-34%, jo šī nauda aiziet pašreizējiem pensionāriem, kā tam ir jābūt un tas dotu viņiem tiesības tāpat no nākotnes jauniešiem prasīt pensijas sev – šādi paaudžu solidaritātes maksājumi,” – spriež Dombrovskis.