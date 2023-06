Timrots par būvdarbu organizēšanu: “Mēs nemākam zīmes uzlikt, mēs nemākam sētai iziet cauri, to nesalaužot” Ieteikt







Man ir lielas cerības, ka ar “Rail Baltica” viss būs kārtībā, ka ar vilcienu varēsim aizbraukt uz Berlīni, turu īkšķus par to. Bet visi plāni par Bausku vai kādu citu virzienu – šis viss nemaina ideju par to, ka nemākam vadīt cilvēku plūsmu apkārt būvdarbiem, nemākam pamainīt paradumus arī laba iemesla dēļ – mēs pat neievācam datus, kā mainās cilvēku pārvietošanās, tā TV24 raidījumam “Nacionālo interešu klubs” izteicās Pauls Timrots, producents un režisors.

“Mēs nemākam zīmes uzlikt, mēs nemākam sētai iziet cauri, to nesalaužot. Mēs arī 2030.gadā to nemācēsim – iedot cilvēkiem pietiekami vienkāršas norādes, lai cilvēki nelīstu būvlaukumā, bet ietu tam apkārt – sēta ir tik ilustratīvi nolikta, ka cilvēks vienkārši to pabīda malā,” tā esošo sistēmu raksturo Timrots.

Iespējams, tas ir tāpēc, ka nav neviena koordinācijas ministra, jo šobrīd viens dara vienu, cits citu pasūtītāja līgumu, smejas raidījuma vadītājs.

Sētai ap būvdarbiem vajadzētu būt tādai, ka cilvēks, uz to paskatoties, saprastu, ka ir jāiet apkārt. Timrots piesauc skandināvu ideju – mašīnas un ceļš būs tāds, ka nevar nosisties.

Mēs neesam tikuši uz priekšu – mums jāatrod kāds dienests, kuram rūp, kuram ir priekšraksti, kurš var nokontrolēt un analizēt, vai cilvēki maina savu uzvedību – kas ir efektīvs, to ņemt vērā un turpināt izmantot, piedāvā eksperts.

Ja sabiedriskās organizācijas bļautu, ka ap būvarbiem vajagot vienu drošu maliņu, tad mēs augtu savās prasībās un nonāktu kaut kur, uzskata Timrots.

“Šobrīd remontdarbu vietas nav noformētas pat pēc pamatprincipiem pareizi.

Kas ir ar ceļa norādēm? Tām jābūt maz, tām jābūt pareizi uztveramām, tām jābūt nepārprotamām – šobrīd kaut kas nav tā, kā vajag,

un cilvēks iet tur, kur grib,” norāda Timrots, aicinot sākt kārtot šos principus, lai 2030. gadā neatsistu pieri pret sētu kādā Bauskas apvedceļa malā.



































Vizualizācijas - kā centrs izskatīsies pēc "Rail Baltica" izbūves



























Rīga pēc "Rail Baltica" integrēšanas























Rail Balltica vilciena zīmola dizaina koncepts