Ne velti ir radies teiciens, ka latvietim latvietis ir labākais ēdiens. Es gan vienmēr biju domājusi, ka tas ir attiecināms uz dzīvu cilvēku savstarpējām attiecībām. Ne pret mirušajiem. Taču tagad dzīvojam laikmetā, kad cieņa un paklusēšana brīdī, kad cilvēks ir aizgājis, vairs nav modē.

Mūsdienās informācija par aizgājušajiem viņsaulē ir uzzināma daudz ātrāk. To nereti publicē internetā, un nav vairs jāgaida, kad iznāks vietējā avīze. Tā arī ir iespēja izteikt līdzjūtību tuviniekiem, sniegt emocionālu atbalstu sēru brīdī komentāru sadaļā.

Ja kādreiz savu viedokli par citu nelaimēm ļaudis pauda savā virtuvē, tad tagad šī “virtuve” tiek iznesta internetā. Bez jebkādas kautrēšanās vai cenzūras – arī mirkļos, kad vajadzētu paklusēt.

Pēdējo divu nedēļu laikā komentētāju visatļautība patiešām šokēja. Daudziem ir zināms, ka viņsaulē aizgāja talantīgi, mērķtiecīgi, ļoti jauni, sportiski cilvēki. Pēkšņi. Tā arī ziņās, līdzjūtībās tika norādīts – cilvēks pēkšņi miris, pēkšņi mūs pametis.

Vārds “pēkšņi” kļuva par apspriestāko vārdu latviešu vārdnīcā, jo tas noteikti nozīmēja, ka mirušais ir Covid-19 vakcīnas upuris. Tas bija lasāms interneta komentāros.

Zeme atveries! Starp sirsnīgām līdzjūtībām pavīdēja komentāri, kuros cilvēki pauda pārliecību, ka nāve ir noteikti saistīta ar Covid-19 vakcīnām. Vienas un tās pašas personas komentēja visur, kur nav slinkums. Tās norādīja, ka mirs vēl vairāk vakcinēto un tā viņiem visiem arī vajag.

Ja kāds iebilst par teoriju, ka mūsdienās visi mirst no vakcīnām, tas tiek izsmiets. Un tas viss komentāru sadaļā, kura veltīta aizgājējam un viņa tuvinieku atbalstam. Pie visiem paziņojumiem par cilvēku nāvi! Vai tas ir normāli?

Kad es augu, tā nebija, un diemžēl jāsecina, ka tie cilvēki, kuri spēj otra aiziešanu viņsaulē izsmiet, izmantot kā augsni savām konspirācijas teorijām, arī ir dzīvojuši tajā laikā, kad šāda uzvedība nebija pieņemama. Tātad komentē ne tie jaunākie cilvēki. Pieļauju, ka daļai komentētāju, par ko būs šis stāsts, nav izpratnes par interneta higiēnu un to, ka katrs viņu ieraksts ir redzams tūkstošiem interneta lietotāju visā pasaulē. Un ne visiem šis komentārs liks labi justies – it īpaši mirušo tuviniekiem. It īpaši brīdī, kad viņu ģimenēs ir sēras.

Būšu godīga. Mediji, lai arī nereti ir informēti par cilvēku nāves cēloņiem, apstākļiem, ne vienmēr tos publicē. Un kāpēc gan tas būtu jādara? Jāsāpina aizgājēju ģimenes vēl vairāk? Ja šie ļaudis vēlēsies, viņi paši pastāstīs par sava tuvinieka, sabiedrībā zināmas personas nāves apstākļiem. Ir jāciena vecāku, draugu, radinieku klusēšana, jo ne vienmēr nāve ir bijusi skaista. Kā vispār nāve tāda var būt? Vai tiešām ir jārūpējas par cilvēku vēlmi zināt? Nāve tomēr mīl klusumu.

Piemēram, pie sēru vēsts par mirušo armvrestlinga sportistu, kurš aizgāja viņsaulē Ziemassvētku laikā, nesagaidot savu dzimšanas dienu, persona vārdā Ziedonis raksta: ”Ko brīnaties, kovida vakcīnas strādā!”

Kāda sieviete vārdā Smaida steidz papildināt komentāru sadaļu: ”Duršanās sekas…” Savukārt Ligita uzskata, ka jājautā Perevoščikovam, kas notiek Latvijā? Sandras komentāri redzami teju visu mirušo personu piemiņas rakstu komentāru sadaļā. Viņa visur ar pārliecību ziņo: ”Vakcīnas, dopingi un slodzes dara savu…”

Giļma zina vēl vairāk! Viņa raksta: ”Postvakcīnu realitāte. Skumji, bet viss vēl priekšā. Vēl daudzi aizies, kas klausīja televizoram un priekšniecībai, kura klausīja valdībai.”

Arī Renātei, izlasot ziņu par mirušo sportistu, līdzjūtības vietā vajadzēja uzrakstīt savu redzējumu par faktu, kāpēc sportists ir miris. Un tas noteikti nav bijis nekas cits, kā vakcīna. “Lūk, jums nemitīgās vakcinēšanās sekas. Viens pēc otra sportisti aiziet.”

Šī ir tikai komentāru aisberga redzamā daļa. To ir ļoti daudz. Personas uzskata, ka drīkst šādi, varētu pat teikt, ņirgāties par mirušo tuviniekiem, uzspiežot savu versiju, kāpēc cilvēks ir aizgājis viņsaulē. Piebildīšu, ka mirušajiem puišiem ar Covid-19 vakcīnām, konspirācijas teorijām, G5 starojumu, čemitreiļiem utt. nebija nekāda sakara.

Tāpēc es nolēmu uzrunāt desmit komentāru autorus viņiem zināmajā vidē – internetā. Visiem nosūtīju vienu un to pašu ziņu: “Sveiki! Pamanīju Jūsu komentāru pie sēru vēsts par…. [Red. – te minēts mirušā vārds un uzvārds, kurš pāragri ir devies viņsaulē]. Kāpēc Jums šķiet, ka šis jaunais cilvēks ir Covid-19 vakcīnas upuris? Vai Jūs šo cilvēku pazināt un Jums pierādījumi, ka šis jaunietis bija vakcinējies?“ Personas tika informētas, ka es, uzdodot šos jautājumus, veicu aptauju portālam LA.LV.

No desmit personām man atbildēja četras. Viena no tām novēlēja laimīgu jauno gadu. Paldies! Seši cilvēki, kuri komentāros jūtas drosmīgi, uz manu jautājumu neatbildēja. Kāpēc gan?

Ar trīs kundzēm gan izvērtās pat garāka saruna. Atbildes netiks rediģētas, lai nebūtu augsne kārtējām teorijām, ka kādas personas atbilde tikusi pārveidota, izrauta no konteksta un ka portāls LA.LV un Supe “saņem miljonus no valsts, lai tikai blamētu Covid-19 vakcīnu nīdējus”.

Es uzskatu, ka katram cilvēkam ir tiesības uz savu viedokli, bet vēlos noskaidrot, vai komentāri pie sēru vēstīm ir labākā vieta, kur attīstīt savas konspirācijas teorijas un vēlēt nāvi citiem līdzcilvēkiem.

Sarmītes kundze man atbildēja pirmā: ”Izglītojies, bet ne tupi tici tam, ko farmācijas bizness reklamē!”

Labi, pieņēmu, ka labākā aizsardzība ir uzbrukums un jautāju vēlreiz: ”Kāpēc pie visām sēru vēstīm Jūs minat vakcināciju? Jums ir kādi pierādījumi, ka cilvēki masveidā mirst no tās? Kur to var apskatīties?”

Viņa atbildēja: “Esi lasījusi kaut vienu kovidvskcīnu iegādes līgumu? Es esmu!”

Kundze papildina: ”Cilvēki piespiedu kārtā tika pakļauti experimentam! Nekur līgumā nav minēts, kā tās ir vakcīnas! To es neatklāšu kādā veidā es to izlasīju, jo šos līgumus noslepenoja lai tauta neceptos un neuzzinātu patiesību. Paies laiks, kad to cels gaismā, lai vai vainīgos sodītu. Kāpēc masveidā palielinās onkoloģiski slimo un pēkšņo nāvju skaits? Medicīna klusē. Mednis sāks runāt… , kā rezultātā viņam aizvēra muti, anulējot sertifikātus! Kāds ir veicis šī šķidruma analīzes?”

Sarmīte mani cenšas pārliecināt, ka zina atbildes uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar vakcīnu kaitīgumu, bet uz manu jautājumu, kāpēc par vakcīnu tēmu viņa raksta komentāru pie sēru vēsts, kurā tiek izteiktas līdzjūtības 18 gadus vecā futbolista piemiņai, viņa neatbild. Tāpēc jautāju vēlreiz.

“Katram cilvēkam ir tiesības uz savu viedokli, bet… kāds sakars jaunā futbolista nāvei ar vakcīnu? Kāpēc to uzsvērāt savā komentārā?”

Un saņemu atbildi: ”Ir sen zināms, ka šis šķidrums iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu…, un ne tikai… Šie vēl ir pumpuri visam, kas būs tālāk! Atcerēsies manu rakstīto!”

Secinu, ka šajā eksperimentā arī manām emocijām būs jāpasvīst, jo personas, kurām esmu uzdevusi jautājumu, ar pieklājību neizceļas. Fakts, ka esmu žurnāliste, nenozīmē, ka mani var uzrunāt uz “Tu”. Un tomēr cerēju uz līdzjūtīgāku attieksmi pret mirušo puisi un viņa ģimeni.

Turpinu komunicēt ar komentāru autoriem, kurus esmu uzrunājusi.

Smaidas kundze bija komentējusi sportista Valta piemiņai veltīto rakstu sociālajā platformā “Facebook”. Jautāju: ”Kāpēc Jums šķiet, ka šis jaunais cilvēks ir Covid-19 vakcīnas upuris? Vai Jūs šo cilvēku pazināt un Jums pierādījumi, ka šis jaunietis bija vakcinējies?” Viņa atbild: ”Nē, es viņu personīgi nepazinu. Bet man, tāpat kā daudziem, covidvakcīnu kaitīgā ietekme nav noslēpums. Par to ir ļoti daudz dzidēts gan no paziņu loka pieredzes, gan palasot info internetā. Ja pēkšņi mirst jauns, spēcīgs cilvēks, turklāt pēdējā laikā gandrīz katru dienu ir ziņa par kāda sportista nāvi, tad secinājumus izdarīt nav grūti.”

Uz manu jautājumu: ”Vai Jums šķiet, ka viņi visi ir miruši no vakcīnām? Jūs esat pārliecināta, ka cilvēki, kurus nepazīstat, ir vakcinējušies?”

Viņa atbild: ”Jā, varbūtība ir milzīga. Un, ja jūs lasījat komentārus, tad redzat, ka tāda ir lielākā sabaiedrības daļas parliecība.”

Es turpinu uzdot jautājumus: ”Vai šī pārliecība, Jūsuprāt, nesāpina tuviniekus, kuru dēls izdarījis pašnāvību? Vai tā ir iederīga pie sēru vēsts?”

Smaida norāda: ”Varbūt tas sāks rosināt aizgājušo tuviniekus sākt rīkoties, lai atbildīgie, kas šīs vakcīna aģitēja un uzspieda, saņemtu pēc nopelniem. Savādāk mums joprojam ir 29% – it kā maz, bet tomēr daudz iedzīvotāju, kas joprojām ir gatavi pakļaut savu veselību riskam.”

Es turpinu: ”Jūs nesapratāt jautājumu. Vai ir iederīga savas pārliecības paušana pie sēru vēsts, kur puiša nāvei nav nekādas saistības ar vakcīnu un, iespējams, viņš nemaz nebija vakcinējies?”

Smaida: ”Ja viņš iespējams, nebija vakcinējies, kas gan ir maz ticams, jo tas tika uzspiests visiem, un sportistiem praktiski nebija iespējas izvairīties, tad mirušā tuvinieki diez vai pievērsies šiem uzskatiem komentāros vērību.”

Secinu, ka cilvēkam nav ne mazākās empātijas pret mirušā cilvēka ģimeni. Turpinu sarakstīties platformā “Facebook” ar cilvēkiem, kuri uzskata – bez viņu viedokļa par Covid-19 tēmu nevar iztikt pat komentāru sadaļā pie skaudrām un sāpīgām sēru vēstīm.

Visgarākā un spraigākā saruna izvērtās ar Vijas kundzi, kura uzsvēra, ka mediju pārstāvji nekad neko nezina, tikai pēta. Es jau uzreiz sajutos zemāka par zāli, jo šo interneta zinātnieci esmu vispār uzrunājusi. Kundze atbild uz jautājumiem, neslēpti mēģinot iedzelt. Tāpat, kā ar savām atklāsmēm komentāru sadaļā, kur viņa bija sāpinājusi bojā gājušā sportista tuviniekus un draugus.

Tātad sarunu uzsāku ar jautājumu: “Sveiki! Pamanīju Jūsu komentāru pie sēru vēsts. Kāpēc Jums šķiet, ka šis jaunais cilvēks ir Covid-19 vakcīnas upuris? Vai Jūs šo cilvēku pazināt un Jums pierādījumi, ka šis jaunietis bija vakcinējies?“

Vija raksta: ”Un kā Jūs domājat? Kāpēc no mums slēpj patieso informāciju par blaknēm no vakcīnām un par to, cik cilvēki ir jau miruši un vēl mirs? Jūs zināt, ka vakcīnas bija nedrošas un kaitīgas cilvēkiem un bērniem. Vai tiešām Jūs uzskatāt, ka viss šitas murgs ar trakā vīrusa baidīšanu, ierobežojumu ieviešana, masku izspiešana bērniem, skolotājiem un citiem pieaugušajiem, kā arī novakcinēto skolotāju un citu darbinieku atlaišana ir attaisnojama un nav noziedzīga rīcība? Visai šitai afērai ir pierādījumi, kā tā bija noziedzīga pret cilvēci. Arī mēdiji ir vainīgi vakcīnu pret Covidrillu reklamēšanu. Tādus ir jātiesā, bet mūsu valstī neviens nekad nav vainīgs. Tādā ir sistēma.”

Es pārjautāju: ”Mans jautājums bija par konkrētu mirušo. Pie kura sēru vēsts Jūs paudāt pārliecību par viņa nāves saistību ar vakcinēšanos. Kā Jūs zināt, ka puisis bija vakcinējies un nāves iemesls ir saistīts ar to?”

Vija atbild: ”Un Jūs zināt?”

“Es publiski nekomentēju to, ko nezinu. Es Jums uzdevu jautājumu un priecāšos uz to saņemt atbildi.”

“Es Jums arī uzdevu jautājumu. Jūs taču pārstāvat medijus”, kundze neatkāpjas.

”Nē. Es jautāju, kāpēc Jūs komentējat par vakcīnām pie sev sveša cilvēka sēru ziņas? Vai, Jūsuprāt, tas ir cilvēcīgi un empātiski pret mirušā tuviniekiem? Palasot komentārus rodas iespaids, ka visi cilvēki mirst tikai no vakcīnām un citu miršanas cēloņu vairs nav,” es neizturu…

“Klausieties, katram cilvēkam ir savs viedoklis un man ir zināmi vairāki paziņas, kuri nomira no vakcīnām. Jūs uzskatāt, ka vakcīnas bija drošas, pārbaudītas un nekaitīgas cilvēku veselībai? Jūs pati arī esat vakcinēties, ja nav noslēpums.Diezgan daudzi arī slēpj, jo pirka sertifikātus. “

Es turpinu: ”Jums neapšaubāmi ir savs viedoklis. Un droši vien arī skaidrojums, kāpēc Jūs to publicējat pie sēru ziņas? Pie sēru ziņas par puisi, kurš ir kādai mammai dēls un miris pašnāvībā? Kāds sakars ar vakcīnām? Kāpēc Jūs tā darat?”

“Vai Jūs zināt, ka vakcīnas ietekmē arī smadzeņu darbību?To jau laicīgi apstiprināja zinātnieki un ārsti,kuri nav saistīti ar Lielo Farmācijas biznesu. Izbeidziet mani psiholoģiski mobingot. Nepatīk,ka aizskāru vakcīnu tēmu uz kuras rēķina mediji un diezgan populāras personas, ieskaitot Sipenieci, nopelnīja lielas naudas?”

Tā arī nesaņēmu atbildi uz jautājumu, kur vainīgi tie vecāki, tuvinieki, kuru ģimenēs kāds ir izvēlējies no dzīves aiziet pats? Un kāpēc itin visos komentāros ir jāuzbāžas ar savu viedokli par vakcīnu ļaunumu. Tas neko nemaina, bet raisa dusmas, kas patiešām ir visnevajadzīgākā emocija sēru brīdī.

Lai noskaidrotu, kādi patiesībā ir Latvijas iedzīvotāju nāves iemesli un vai tie ir saistīti ar Covid-19 vakcīnām, vērsos Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC). Tur norādīja, ka pieejama statistika par 2023. gadu, jo pērnā gada dati vēl nav apkopoti. Par tiem nākotnē noteikti jūs informēsim, bet 2023. gadā kopumā bija miruši – 27657 iedzīvotāji.

14395 cilvēki miruši no asinsrites slimībām, 5640 cilvēku nāves iemesls bijis ļaundabīgs audzējs, 1564 personu nāvē iesaistīti ārējie faktori. Tās varētu būt, piemēram, autoavārijas, 1148 cilvēku nāves iemesls bijušas gremošanas sistēmas slimības. 375 personu dzīvības laupījis Covid-19. Statistikā iekļauti arī citi nāves cēloņi, piemēram, 2023.gadā 73 mazuļi piedzimuši nedzīvi.

Atsevišķas statistikas, kurās būtu minētas Covid-19 vakcīnas blaknes un miršanas gadījumi no tām, nav. Uz šādu jautājumu arī nav atbildes no SPKC. Cilvēki mirst ar tieši tām pašām saslimšanām, kā pirms Covid-19 un ar šo slimību saistītās vakcīnas izstrādi.

Covid-19 vakcīnas parādījās 2020. gada decembrī. 2021. gadā Latvijā nomira patiešām vairāk cilvēku nekā citus gadus – 34238. 4351 nomira,

saslimstot ar Covid-19, norādīts oficiālajā statistikā. 16909 iedzīvotāju nāves cēlonis bija ar asinsrites problēmām saistītas saslimšanas.

2023. un 2024. gadā nav reģistrēts neviens nāves gadījums, ko izraisījusi vakcinācija pret Covid-19 infekciju.

SPKC epidemioloģiskās uzraudzības dati liecina, ka 2023.-2024. gada epidēmiskajā sezonā no Covid-19 miruši 197 seniori; attiecīgi reģistrēti 50,8 nāves gadījumi starp nevakcinētajiem pret Covid-19 uz 100 000 iedzīvotāju un 20,4 nāves gadījumi starp vakcinētajiem pret Covid-19 uz 100 000 iedzīvotāju. Tādējādi senioriem, kuri nav saņēmuši sezonālo vakcināciju pret Covid-19, ir 2,5 reizes lielāka iespēja nomirt no Covid-19 nekā tiem, kuri ir saņēmuši sezonālo vakcināciju.

Līdz ar to epidemioloģiskās uzraudzības dati liecina, ka vakcinācija joprojām ir ļoti efektīvs līdzeklis smagas Covid-19 infekcijas riska mazināšanai gados vecākiem cilvēkiem.