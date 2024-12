Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklē Rīgas Centrālcietumu, 27.11.2023. Foto: Edijs Pālens/LETA

Ernests Rieksts: “Pārmaiņas Latvijas cietumos mēs bez asinīm nepanāksim!” Ieteikt







“Inese Supe ir sacēlusi milzīgi ažiotāžu, kā rezultātā tieši tagad, šajā brīdī notiekot divu ieslodzīto spīdzināšana. Viņi ir piekauti par to, ka Inese Supe uzrakstīja rakstu par to, kas notiek Latvijas ieslodzījumu vietās. Dārgie draugi, visi arestētie, kas kādreiz ir bijuši tur vai kādreiz plāno tur nokļūt, atcerieties, ka šis ir tas brīdis, ko daudzi ir gaidījuši. Tieši šajā brīdī tiks uzrunātas atbildīgās amatpersonas par to, ka notiek represijas pret tiem, kas nodevuši šo informāciju Inesei Supei.“

Reklāma Reklāma

Šodien platformā “TikTok” savu uzrunu sekotājiem uzsācis neviennozīmīgi vērtētais uzņēmējs Ernests Rieksts. Viņš sniedz atbalstu LA.LV iesāktajai kampaņai, kurā mēs cenšamies pievērst uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem Latvijas cietumos. Konkrēti – Jēkabpils atklātā tipa cietumā. Mēs neuzskatām, ka cietumā nonāk “nevainīgi” cilvēki, bet pēc saņemtās informācijas tieši no Jēkabpils atklātā tipa cietuma ieslodzītajiem, esam secinājuši, ka novecojusī, cietumos esošā sistēma soda izciešanas laikā neļauj cilvēkiem izprast nodarīto, izciest sodu, laboties, integrēties sabiedrībā, bet gan, iespējams, kļūt vēl dusmīgākiem, psiholoģiski nospiestākiem, kas nozīmē,

iznākot brīvībā, šīs personas, iespējams, būs sagatavotas un iedvesmotas jaunu noziegumu veikšanai.

Ernests Rieksts savā video ierakstā norāda, ka Jēkabpils atklātā tipa cietumā par sūdzēšanos, informācijas nodošanu man kā žurnālistei tiek spīdzināti un fiziski iespaidoti divi ieslodzītie. Šis fakts daļēji atbilst patiesībai, jo esmu saņēmusi informāciju, ka viena no personām, kas iestājās par savām un citu ieslodzīto tiesībām, ir cietusi uzbrukumā no kāda ieslodzītā puses. Pēc kā, drošības labad, ievietots kamerā, nevis atrodas atklātā tipa cietuma telpās. Jāteic, ka, iespējams, uzbrukums noticis cietuma administrācijas atbalstīts, jo fiziska iespaidošana esot notikusi videonovērošanas kameru tuvumā, taču neviens no cietuma darbiniekiem to neesot pārtraucis.

“Tā ir brīvā Latvija, kad tu pastāsti, kādos apstākļos ir jāmokās cilvēkiem, kas ir nonākuši šādās iestādēs, bieži vien nepamatoti, tad tev cietuma vadība atriebjas,“

skarbs savā video uzrunā ir Ernests Rieksts. “Rezultātā, visiem arestētajiem, kas tur tagad ir, atteikta pirmstermiņa iznākšana. Tagad visi Latvijas cietumi ir sacelti kājās. Diemžēl pret tiem, kas ir ziņojuši, vēršas gan cietuma vadība, gan vadības uzsūtītie noziedznieki, kas tur uzturas, kas tur dzīvo. Šis ir tiešām brīdis, kad mēs varam panākt lielas pārmaiņas. Tāpēc es aicinu ziņot par katru sīkumu, kas notiek cietumos, droši stāstiet, nebaidieties. Protams, ka pārmaiņas mēs bez asinīm nepanāksim!“ ieslodzītos motivē Ernests Rieksts.

Patlaban par iespējamu Krievijas veikto noziegumu Ukrainā slavināšanu un nacionālā naida izraisīšanu meklēšanā izsludinātais uzņēmējs Ernests Rieksts bija ieslodzīts centrālcietumā aptuveni četrus mēnešus saistībā ar kriminālprocesu par traģisko ugunsgrēku nelegālā hostelī Rīgā, Merķeļa ielā, kurā 2021. gadā gāja bojā astoņi cilvēki. Viņš toreiz Rīgas centrālcietumā esot saskāries ar ieslodzīto spīdzināšanu un necilvēcīgiem apstākļiem, par ko, pēc viņa domām, atbildīgajām personām būtu jāatbild.

Reklāma Reklāma

“Mani ar infarktu aizveda uz kameru Rīgas centrālcietuma pagrabā. Tur bija divstāvīga gulta. Es gulēju otrajā stāvā, pirmajā stāvā gulēja ieslodzītais vārdā Artūrs. Mums bija tik karsti! Iedomājies, cik karsti jābūt, lai man, jaunam cilvēkam, būtu infarkts! Bija tik karsts, ka viņš nomira tur tajā gultā! Mēs toreiz lūdzām, lai palaiž uz vēsākām telpām, jo bija vasara un bija karstuma rekordi. Tā bija trauma visiem.

Es nezinu, cik kopumā tur cilvēki nomira, bet manā kamerā Artūrs aizgāja viņsaulē. Tas karstums bija tāds, it kā mūs ieliktu zemūdenē un atstātu saulē. Ārā tikt nevar, un tu nevari arī elpot. Cilvēki smok no tā, ka viņi elpo to, ko paši izelpo.”

Ernests LA.LV arī norāda: “Es uzskatu, ka cietumā ir jāsēž. Tā ir laba štelle, bet Latvijā ir “vissūdīgākie” cietumi, kādi vispār ir Eiropā. Un kāpēc pēc tam ieslodzītie atgriežas uz noziedzīgā ceļa? Piemēram, es, Ernests Rieksts, par Artūra nāvi un spīdzināšanu viņiem piedošu? Nē! Es labāk uztaisīšu nodokļu boikotu! Tagad rezultātā simtiem miljonu eiro plūst gar valsts kasi. Tā ir dāvana visiem tiem, kuri strādā cietumā. Viņiem jāsamaksā par visiem pārkāpumiem! Es to Eiropu neredzēju! Iedomājies, cilvēks tiek nogalināts cietumā. Pēc pusgada bija jāatbrīvojas. Pārkāpums bija “drausmīgs”. Pie Artūra bija atrasta marihuāna, kas ir legāla Kanādā, Amerikā daudzos štatos, pāris valstīs Eiropā. Es galīgi neatbalstu zāles pīpētājus, jo lielākā daļa ir “mudaki”, bet vai par to pienākas spīdzināšana un nāves sods? Tas pārkāpums nav tik smags, kā izvarošana vai slepkavība. Viņu paņēma un cietumā šādā veidā noslepkavoja.“

Ernests uzsver, ka ne visi ieslodzītie nonākuši ieslodzījumā par nopietniem pārkāpumiem. Ne visi ir slepkavas, izvarotāji vai pedofīli. Un cilvēks, kurš ieslodzījumā nonācis par maznozīmīgu noziegumu, nav pelnījis nosmakt no astmas, jo cietuma administrācija neuzskata, ka cilvēkiem nepieciešamas zāles, vai viņš var palikt bez kājām.

“Aicinu atbalstīt arī visus tos, kas ir snieguši informāciju žurnālistiem par cietuma apstākļiem. Dārgie draugi, viņi dara labu darbu! Aizsūtiet viņiem 5, 10 eiro uz viņu kontiem. Atrodiet viņus, palīdziet viņiem un noteikti izstāstiet visiem, kas tur ir iekšā, ka pret šiem ieslodzītajiem nedrīkst iestāties, ir jānostājās pret šo noziedzīgo pārvaldi, jo Latvijā ir vissliktākie cietumi, kādi ir Eiropas savienībā! Jūs arī tur varat nonākt!”

Tikmēr redakcijā LA.LV pienāk informācija arī no citām ieslodzījuma vietām. Kāds ieslodzītais raksta:

“Tas notiek arī Daugavpils cietumā. Bet tur izturas vēl nežēlīgāk. Tur sit, spīdzina, met ieslodzītajam kamerā striķi, lai pakaras. Par sūdzībām Ieslodzījuma vietu pārvaldei uzreiz met karcerī, kur ieslodzītais tiek sists un badināts. Par medicīnisko palīdzību nemaz nav ko runāt. Tur sit tā, ka ieslodzītajam salauza žokli un Stradiņos operēja. Bet tas viss arī tiek noklusēts un no Ieslodzījuma vietu pārvaldes tas tiek piesegts. Taisnību tur panākt nevar, jo ieslodzītajiem piespiež rakstīt atteikumu, ka nekas nav noticis. Ja neparakstīs, tad atņems personīgās mantas, notiks provokācijas un iespaidošana.”